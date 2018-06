A menos de dez meses da data de saída do Reino Unido do bloco europeu, foi lançado um novo grupo de pressão no Reino Unido para fazer campanha contra o “Brexit” e a favor de um novo referendo - tem o apoio do milionário George Soros.

Best for Britain é o nome deste grupo de pressão, liderado por Mark Malloch Brown, que apresentou nesta sexta-feira em Londres os seus planos para promover a ideia de um novo referendo no início de 2019, diz a Reuters.

O grupo quer investir meio milhão de libras (cerca de 570 mil euros) doadas pelo milionário americano-húngaro, através do ramo britânico da sua Fundação Open Society, numa campanha nos jornais e nas redes sociais para convencer os britânicos a votar de novo sobre o “Brexit” – uma hipótese que por agora não é popular.

Está a pedir a doadores mais 3,2 milhões de libras para esta campanha, embora tenha nos seus cofres 2,4 milhões, diz a BBC.

Malloch Brown argumentou que ambos os lados da questão do “Brexit” deviam acolher a ideia de um novo referendo para pôr ponto um ponto final na discussão. O referendo de 2016 resultou em 52% a favor do “Brexit”.

O envolvimento de Soros está a gerar uma rejeição dos sectores da favor do "Brexit", com o tablóide Daily Mail a titular na primeira página algo como "Baza, Soros", relata a Reuters.

As negociações com Bruxelas, no entanto, estão a ser muito complicadas. O que vai acontecer na fronteira da Irlanda do Norte (que faz parte do Reino Unido) com a República da Irlanda (que continua na UE) está a revelar-se uma das questões mais irresolúveis, que gera grandes divisões dentro do próprio governo conservador de Theresa May, por causa do grau de acesso do Reino Unido ao Mercado Único Europeu e das obrigações a que ficaria sujeito.

