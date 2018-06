Quase 20 anos depois de ter autorizado o consumo de canábis com fins medicinais, o Canadá deu esta semana um passo importante para a legalização do consumo com fins recreativos, ficando a poucos meses de se tornar no primeiro país do G7 e apenas o segundo em todo o mundo a fazê-lo.

A proposta de lei C-45, apoiada pelo primeiro-ministro, Justin Trudeau, foi aprovada quinta-feira pelo Senado, depois de ter passado na Câmara dos Comuns em Novembro do ano passado.

Mas o documento vai regressar agora à câmara baixa do Parlamento canadiano, porque o Senado introduziu várias alterações. Se essas mudanças não encontrarem resistência na Câmara dos Comuns, a venda e o consumo de canábis com fins recreativos será legal no Canadá três meses depois da aprovação final.

Entre outras questões, a discussão passa por afinar as leis sobre publicidade e promoção da venda de canábis e sobre a produção caseira.

Se a lei for aprovada, o Canadá será apenas o segundo país em todo o mundo a legalizar a venda e o consumo de canábis com fins recreativos, a seguir ao Uruguai. Nove estados norte-americanos também adoptaram leis semelhantes nos últimos anos.

