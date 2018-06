Arraial sem sardinha é como bacalhau sem azeite. Para muitos, a maioria talvez, não faz sentido. Mas há quem queira quebrar as grilhetas desta tradição e gritar, não que a sardinha é linda, mas que o carapau também o pode ser. É isso que vão fazer nesta sexta-feira a Associação Renovar a Mouraria em conjunto com a PONG-Pesca (Plataforma de Organizações Não Governamentais Portuguesas sobre a Pesca): uma festa de santos em que o peixe grelhado é outro. Porque há mensagens importantes a passar.

PUB

Para comemorar o Dia Mundial dos Oceanos, que se celebra precisamente nesta sexta-feira, as associações querem chamar à atenção para facto de existirem várias outras espécies que a população pode consumir além da sardinha, aliviando a pressão que existe sobre esta espécie. E para que todos embarquem nesta campanha, aos visitantes do arraial que acontece no Largo da Rosa basta comprar um prato com batata e salada. O carapau é oferecido.

"É possível organizar um arraial com outras espécies. Temos de pensar na questão do estado do stock ibérico de sardinhas, que tem baixado nos últimos anos, mas não só: é tudo uma questão de princípio porque cada vez mais temos de diversificar os nossos hábitos alimentares e se o fizermos as espécies têm capacidade de recuperar”, defende Rita Sá, da PONG-Pesca.

PUB

A opção pelo carapau, conta a representante da PONG-Pesca, “está relacionada com o facto do stock desta espécie estar em bom estado, sendo que ainda não foram utlizadas todas as quotas [de pesca] definidas.”

Todos os anos, a Associação Renovar a Mouraria organiza um arraial sustentável, onde os copos são reutilizáveis e os talheres e pratos são biodegradáveis, uma das muitas iniciativas que organiza com fins ambientais. Este ano, além do apoio da PONG-Pesca, o arraial aliou-se também a Sesibal, uma cooperativa de pesca da margem sul do Tejo que fará a pesca do peixe através da técnica de cerco, uma alternativa mais sustentável do que o arrasto, que destroi muita da biodiversidade dos oceanos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O objectivo a longo prazo é que a iniciativa possa ser replicada para outros arraiais espalhados pela cidade e que em vez de ser só com carapau existam também outras espécies disponíveis. "Não queremos descaracterizar os santos populares mas sim mostrar que consumir outros peixes também se torna uma alternativa para os pescadores pois assim garantimos, não só a sustentabilidade ambiental desta prática, mas também a social e económica”, remata Rita Sá.

Uma banda de rumba e soukous formada por imigrantes originários da região do Baixo Congo irão juntar-se ao arraial com um concerto que irá começar pelas 19h.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB