A estação de metro da Encarnação, na linha vermelha do metro de Lisboa, encerra neste sábado para “trabalhos de reparação” que se prolongarão durante pelo menos dez dias, informa o Metropolitano de Lisboa, em comunicado. Estará disponível um autocarro da Carris para fazer o percurso entre Moscavide e a Encarnação, como alternativa.

PUB

Os trabalhos de reparação têm como objectivo a “recepção definitiva da empreitada de construção” da estação da Encarnação, nos Olivais, lê-se no comunicado. O Metropolitano de Lisboa salvaguarda, no entanto, que durante as reparações “proceder-se-á ao imediato levantamento da situação existente para completa avaliação das intervenções a realizar” o que pode significar a extensão do período de obras ou "outro tipo de condicionamentos que serão oportunamente comunicados".

De acordo com o Sol, o encerramento deve-se a problemas estruturais no tecto da estação. Escreve o semanário que as composições, que normalmente entram nos cais a 30 km/h, reduzem a velocidade naquela estação para evitar que a vibração piore o estado do tecto.

PUB

PUB