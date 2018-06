O município de Almada vai transformar a principal rua de restauração de Cacilhas num laboratório vivo para a redução de carbono, através de um projecto-piloto, de 1,2 milhões de euros, que foi apresentado nesta sexta-feira.

PUB

A iniciativa, inédita, passa por convencer os comerciantes e residentes da Rua Cândido dos Reis, uma artéria pedonal e ciclável na parte histórica ribeirinha da margem sul do Tejo, junto aos terminal fluvial, a adoptarem novos hábitos, mais amigos do ambiente.

A ideia é reduzir as emissões de carbono por duas vias principais; a redução de consumo de combustíveis fósseis e recolha selectiva de resíduos.

PUB

Para isso vão ser feitas obras na rua. Será construído um centro logístico, o Farol, para centralizar toda a logística de fornecimento dos cerca de 30 restaurantes e cafés, passando a distribuição a cada estabelecimento a ser feita por veículos eléctricos. Este equipamento vai ter, por isso, produção de electricidade, através de painéis fotovoltaicos e de um inovador sistema que produz energia através de um solo especial que aproveita o movimento dos peões.

Um ponto de recolha selectiva de resíduos, incluindo os orgânicos, como os restos de comida dos restaurantes, é outro dos investimentos principais do projecto que prevê ainda outras infra-estruturas física, como um painel informativo, que vai ser instalado à entrada da rua e a substituição do mobiliário urbano do Largo Alfredo Dinis, a porta de entrada de Cacilhas para quem chega de Lisboa por barco.

Os particulares, moradores e trabalhadores locais, vão ser convidados a integrarem também o esforço de redução das emissões de gases, podendo usar tanto o futuro sistema de recolha de resíduos como o centro de distribuição logística. Neste caso, para receberem encomendas, poderão inscrever-se na plataforma logística que vai gerir o funcionamento do laboratório vivo e indicar as pessoas que autorizam a fazer o levantamento de bens que lhe sejam destinados.

Denominado ‘co.comunidade.carbono.zero”, o projecto de Almada foi a melhor de 25 candidaturas apresentadas ao Fundo Ambiental, pelo que é comparticipado a 50% por este fundo do Ministério do Ambiente. O restante financiamento será assegurado pela autarquia.

O prazo de execução, tanto deste como dos demais nove projectos aprovados pelo Fundo Ambiental em todo o país, é de dez meses, mas as obras de adaptação da rua, ao que o PÚBLICO apurou, só devem começar depois deste Verão.

Nesta fase, o consórcio de 12 entidades que integram esta acção em Cacilhas, está a iniciar os contactos com os comerciantes e a população, para fixar a participação dos interessados através protocolos que vão regular as condições de adesão e as contrapartidas a receber pelos participantes.

420 mil toneladas de carbono

A experiência que vai arrancar em Cacilhas não apresenta números específicos para a rua piloto, mas o concelho de Almada tem uma matriz carbónica em que as 420 mil toneladas de CO2 produzidas por ano têm origem principalmente nos transportes (32%), sector residencial (22%), industria (20%), e comércio e serviços (20%).

Um valor per capita quatro vezes inferior à média europeia, o que, como sublinha Catarina Freitas, técnica municipal que lidera o projecto, torna mais difícil a tarefa de redução das emissões.

PUB

A meta para a redução no concelho é de 80% até 2050.

As emissões directamente dependentes dos serviços municipais correspondem apenas a 5% do total pelo que a Câmara de Almada tem noção de que o contributo local para um planeta mais limpo depende essencialmente da capacidade de envolver “toda a comunidade”, como disse Inês de Medeiros.

Assim, segundo a presidente da autarquia, a estratégia do município para o combate às alterações climáticas é assumir “o papel que lhe cabe, de inovar, ser agente de mudança e liderar pelo exemplo”.

A ambição de Almada em matéria de protecção do ambiente é de liderar as políticas locais na Área Metropolitana de Lisboa (AML), dizem os autarcas.

“Queremos que Almada seja o melhor concelho para investir e residir por isso temos que fazer a diferença na requalificação do território, com inovação”, disse ao PÚBLICO Nuno Matias, vereador do Ambiente, responsável pelo projecto.

Sobre o elevado custo financeiro, de 1,2 milhões para apenas uma rua, o autarca diz que “resulta de ser a fase experimental” e que a futura replicação a outras zonas do concelho já poderá beneficiar de “ganhos de escala”.

Restaurantes dão restos de comida e recebem ‘Troco’

Para convencer comerciantes e particulares a aderirem ao esforço de redução de carbono, os promotores do projecto vão pagar as contribuições com uma moeda virtual.

Batipzada com o nome de ‘Troco’, a moeda procura seguir o espirito de aproveitamento do ‘Garum’ o famoso molho de tempero que os antigos romanos extraiam dos desperdícios de peixe.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pelas entregas de resíduos que fizerem, designadamente de restos de comida, os restaurantes vão receber um valor em moeda virtual, que poderão gastar depois no comércio local – primeiro na zona mas depois também noutros estabelecimentos do concelho – e nos transportes públicos.

O consórcio promotor pretende envolver todos os operadores de transportes públicos que servem a zona de Cacilhas, nomeadamente a Transtejo, TSF e Metro Sul do Tejo (MST), para que aceitem este modo de pagamento na compra de bilhetes de viagem.

PUB