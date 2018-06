O chef e divulgador gastronómico Anthony Bourdain morreu nesta sexta-feira, avança a CNN. Tinha 61 anos.

“É com grande tristeza que confirmamos a morte do nosso amigo e colega Anthony Bourdain”, informou a estação televisiva, num comunicado divulgado nesta sexta-feira de manhã.

Bourdain estava em França a gravar um episódio para a série Parts Unknown e foi encontrado inconsciente pelo amigo próximo, Eric Ripert, no quarto do hotel, avança ainda a CNN. A série estava na ua 11.ª temporada, que tinha estreado ainda no mês passado.

O chef norte-americano ganhou fama na televisão e tornou-se uma das caras mais conhecidas do mundo da gastronomia, com a sua abordagem mais descontraída do que usual. Revelava curiosidades não só da comida em si, mas também da cultura em que esta se inseria.

