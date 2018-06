Moda, gastronomia, música e cultura brasileira. É este o desafio a que o Bossa Market vai responder durante o fim-de-semana, no Estoril, onde vão estar reunidas cerca de oito dezenas de marcas brasileiras. "A pensar num mundo globalizado, queremos aproximar o produto do consumidor", avança Úrsula Corona, actriz e da organização deste evento.

O mais difícil foi a selecção das marcas, confessa a actriz. "Muita gente ficou de fora. Queríamos mostrar diversidade", justifica, acrescentando que o projecto não foi pensado para a comunidade brasileira mas para as famílias portuguesas e para as "outras nacionalidades que nos visitam". "O brasileiro é muito positivo e o principal objectivo é trazer essa experiência de positividade num local que é um ponto de encontro com a cultura portuguesa", resume.

Por isso, os interessados poderão experimentar a gastronomia, mas também ouvir música, da bossa nova à percussão, passando pelos blocos de Carnaval. A pensar nos mais novos há animação infantil com mágicos, palhaços e oficinas recreativas. Haverá ainda representações de capoeira, enumera a organizadora. "Tudo foi bem pensado e esta é também uma oportunidade para novos negócios", junta, porque o objectivo é também apoiar o empreendedorismo.

Marcas como Melissa, Cantão, Granado, Pau-Brasil Via Mia, Folhas do Brasil Joias, e ainda Frescobol Carioca, vão estar neste mercado que tem o apoio da Câmara Municipal de Cascais, da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Brasileira, entre outros.

O Bossa Market vai decorrer no espaço Fiartil. A entrada custa dois euros e é grátis para as crianças até os 12 anos.

