Barack Obama:

"'Banco de plástico baixo, mas noodles baratos deliciosos, cerveja Hanoi fresca'. É assim que me vou lembrar do Tony. Ele ensinou-nos sobre comida – mas mais importante ainda, sobre a sua capacidade de nos juntar. Para nos fazer menos receosos do desconhecido. Sentiremos a sua falta."

Chef Henrique Sá Pessoa (Alma):

“Era uma pessoa por quem tinha imensa admiração. Tive a sorte de o conhecer em Lisboa e o Bourdain era em pessoa aquilo que era na televisão. Tinha aquela atitude: «Eu sou assim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, not my problem.» E era essa honestidade e transparência, esse lado cool mas ao mesmo tempo genuíno que o diferenciava. É uma grande perda para o mundo cultural gastronómico. O Anthony Bourdain era uma figura importante na divulgação da gastronomia mundial e ficamos mais pobres sem ele. Vai fazer falta.”

Chef Ljubomir Stanisic (100 Maneiras), em comunicado:

"É um choque. Conheci o Anthony Bourdain quando veio a Lisboa filmar o Episódio do No Reservations, onde o 100 Maneiras e eu tivemos o privilégio de estar incluídos, mas admirava-o ainda antes disso, por todo o seu percurso, pela atitude. Foi um cozinheiro que nos inspirou a todos, que personificava aquela ideia de fazermos as coisas como achávamos que deviam ser feitas, sem regras nem medos, dentro e fora da cozinha. Que nos mostrou que com a dose certa de paixão, trabalho e perseverança - que no caso dele, não tinham medida - podíamos chegar onde quiséssemos. Um rebelde com causa, dos primeiros a mostrar que a grande cozinha pode estar em qualquer lugar, dos melhores restaurantes à casa mais humilde, fazendo com que o mundo se apaixonasse definitivamente pela aventura de comer. O mundo da cozinha ficou infinitamente mais pequeno hoje mas a marca de Bourdain vai perdurar no tempo, não tenho dúvidas."

Chef Ricardo Costa, (The Yeatman):

"Quando ele veio ao Porto, no ano passado, esteve connosco quase duas semanas, no The Yeatman. Preparei-lhe todos os dias tratamentos VIP especiais e nunca nos cruzámos. Ele nunca teve curiosidade para me vir cumprimentar, e eu, de certa maneira, fiz-lhe o mesmo", recorda Ricardo, sublinhando que admira "o trabalho que Anthony Bourdain fez".

Chef Pedro Lemos (Pedro Lemos):

"Foi alguém que teve uma vida bem vivida, que tinha experienciado quase tudo o que havia para experienciar e que promoveu, da maneira que ele idealizava, a gastronomia a nível mundial"

Chef Rui Paula (DOP, Casa de Chá da Boa Nova, DOP e Terraço):

"Hoje toda a gente sabe quem ele é, um veterano que andava nisto há muitos anos. Escreveu livros que mostraram o outro lado da cozinha, protagonizou programas premiados com Emmy e mostrou o que se come no mundo antes de isso ser "fashion". Nunca pensei que tivesse problemas, mas o mundo da gastronomia é um mundo pesado de muitas pressões, com muito trabalho acumulado e medo de falhar. A pressão ameaça muitas vezes tomar conta de nós. Se a gastronomia está na moda também o devemos a ele.”

Américo Pinto, dono do restaurante Gazela, sobre a passagem de Bourdain, em 2017

“Foi um choque. Uma pessoa afável apesar da sua presença intimidatória (pelo físico). Durante a gravação foi sempre profissional. E fora das gravações foi sempre muito amável. Estava rodeado de gente e foi uma surpresa quando me disseram quem ele era. Eu não falo inglês, mas pelas expressões vi logo que ele tinha gostado. Ele adorava porco — foi a uma matança de porco também.”

Chef Jamie Oliver:

“Tenho de dizer que estou totalmente chocado por ouvir que o incrível [Anthony] Bourdain acabou de morrer. Ele quebrou mesmo o molde, avançou o diálogo do mundo culinário. Descanse em paz, chef.”

Chef Gordon Ramsay:

“Chocado e triste pela perda de Anthony Bourdain. Ele trouxe o mundo para as nossas casas e inspirou tantas pessoas a explorar culturas e cidades através da sua comida.”

Christiane Amanpour, jornalista da CNN:

"O meu coração está partido pelo Tony Bourdain. Que descanse em paz. Era um amigo, um colaborador e família. Uma grande personalidade, um enorme talento, uma voz única e profundamente humano", escreve Christiane Amanpour, acrescentando: "Anthony era um grande apoiante do [movimento] MeToo. Defendeu fortemente os nossos direitos; falou publicamente por nós."

Chef francês Ludo Lefebvre:

"Para sempre comigo, Tony. Olhando para a tatuagem de uma colher que partilhamos enche-me o coração com tanta tristeza hoje, mas será para sempre uma recordação de que acreditaste em mim. Estarei para sempre em dívida com este grande homem."

Neil deGrasse Tyson:

"Um amigo da @StarTalkRadio. Um amigo da comida e cultura. Um amigo de todos nós. Anthony Bourdain, descansa em paz."

