O funaná tem poder. Não acreditamos em milagres, nem no sobrenatural, mas o som dos Fogo Fogo fez parar a chuva que até ao final da tarde desta quinta-feira não parou de cair na cidade do Porto, no primeiro dia do Nos Primavera Sound. O festival arrancou assim em tons de cinza, com sonoridades cabo-verdianas na mancha verde do Parque da Cidade, onde ainda irão passar pelos seis palcos, até sábado, os Breeders, Fever Ray, ASAP Rocky, Mogwai, War on Drugs, Nick Cave & the Bad Seeds, entre outros.

Para esta quinta-feira também estavam agendados os concertos de Father John Misty, Rhye, Lorde, Tyler The Creator e Jamie xx para um público que escolheu (à força) como traje oficial o impermeável.

Um traje que a maior parte foi deixando de lado mal começaram a soar as primeiras notas dos dois palcos que inauguraram o evento. Noutro palco estreavam-se os Foreign Poetry, a empreitada multinacional levada a cabo por um austríaco e um britânico que editaram dois singles este ano pela etiqueta portuguesa Pataca Discos.

Estavam garantidos os primeiros 50 minutos sem chuva quando o indie rock da banda da cantautora Katie Crutchfield, as Waxahatchee, arrastava para o palco Nos parte do público que ao final da tarde já circulava no recinto em número considerável.

Mão quente de Fatboy Slim

Na noite anterior, as condições meteorológicas não foram um problema. Clima ameno em toda a cidade e temperatura elevada num ponto específico da Baixa. A origem dessa fonte de calor era Fatboy Slim, que num palco montado frente aos Paços do Concelho abriu as portas do festival a milhares de pessoas que se deslocaram à Avenida dos Aliados para assistir esta actuação inusitada do DJ britânico na sala de visitas da cidade.

Em anos anteriores, o warm-up do festival decorreu noutros espaços emblemáticos da Invicta, como as Fontainhas ou as Virtudes. Não sabendo exactamente quantos milhares marcaram presença no deste ano, arriscamos dizer com alguma segurança que estas duas varandas viradas para o Douro seriam curtas para a multidão que se concentrou quarta-feira à noite nos Aliados. Porém, nem de longe chegou para encher a avenida.

Cerca das 21h30, quando a DJ portuense SuM iniciou o aquecimento para a actuação do ex-membro dos The Housemartins, eram mais os que passeavam pelos Aliados do que os que se concentravam frente ao palco.

Aproveitava-se para se ir trocando os bilhetes pelas pulseiras de acesso ao recinto do Parque da Cidade numa cabine montada na Praça do Município, onde muitos se dividiam pela praça de alimentação que ali se improvisou.

Passada meia hora depois das 23h, Fatboy Slim entra em palco para assumir a mesa de mistura. Ainda não se esforçou e já arrancou um aplauso. Era à espera dele que estava um público com forte representação internacional.

A batida já ecoa e lança saudações ao Porto, que são integradas na mistura de sons que vai desenhando. Pede mãos no ar e não há como a plateia não se deixar levar pelas instruções. Dali para a frente, foi aguentar o público na mão e levá-lo ao colo de um DJ set enérgico, sem pausas para recuperar o fôlego ou para potenciais distracções.

Apoiado por um trabalho audiovisual muito competente, recorrendo a imagens que completavam e enriqueciam a actuação, foi misturando temas, umas vezes mais mainstream, outras vezes menos, com as malhas que lhe garantiram o sucesso desde que assumiu, em 1996, este alter ego.

The rockafeller skank, Right here right now ou Praise you, temas que fazem parte do material de ouro do DJ, fundiram-se com Satisfaction dos Rolling Stones, Eye of the tiger dos Survivor, Radio gaga dos Queen, Seven Nation Army dos White Stripes, na ala mais roqueira, ou com Jump around dos House of Pain, Fancy de Iggy Azalea ou I See You baby, dos Groove Armada, na ala mais dançável.

Foi a festa que antecedeu o início do festival, mas, de certa forma, pela natureza das actuações orientadas para a música electrónica, funcionou como uma espécie de after-hours antecipado. Se esquecermos essa sensação de fim de festa que mais alguns poderão ter sentido, este pré-Primavera Sound serviu em pleno o propósito. Agarrou o público até ao fim, marcado pela contagem decrescente de um relógio projectado no ecrã que só desapareceu quando chegou ao zero.

Começou o Nos Primavera Sound 2018.