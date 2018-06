Ainda antes de começar oficialmente, o encontro do G7 que se inicia esta sexta-feira no Canadá começou logo a confirmar as expectativas de que será o cenário de um duro confronto entre Donald Trump e os outros seis líderes mundiais sobre as políticas comerciais a seguir pelas principais potências económicas mundiais.

Numa série de tweets publicados, primeiro na quinta-feira à noite e depois na sexta-feira de manhã, o presidente norte-americano endureceu ainda mais o discurso em relação ao que diz ser a forma injusta como os EUA têm vindo a ser tratados pelos outros países a nível comercial. Os alvos principais desta vez foram a União Europeia e o Canadá, com Trump a responder directamente ao presidente francês, Emmanuel Macron, e ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, que realizaram um encontro bilateral no Canadá.

“Por favor digam ao primeiro-ministro Trudeau e ao presidente Macron que eles estão a cobrar taxas massivas e a criar barreiras não monetárias. O excedente comercial da UE com os EUA é de 151 mil milhões de dólares e o Canadá mantém os nossos agricultores e outros de fora. Estou desejoso de os ver amanhã”, escreveu o presidente norte-americano na sua conta do Twitter.

Noutra mensagem, Trump deixou ainda claro que está pronto para uma escalada do conflito comercial. “Retirem as vossas taxas e barreiras alfandegárias ou nós iremos mais do que igualá-las”, escreveu.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro bilateral antes da cimeira, os líderes canadiano e francês já tinham demonstrado estarem dispostos a uma união de países contra os EUA na frente comercial. "O Presidente dos Estados Unidos pode não se importar de ficar isolado, mas nós também não nos importamos de assinar um acordo a seis países se for preciso", disse Emmanuel Macron, deixando no ar a hipótese de, no final deste G7, não haver o tradicional comunicado conjunto de todos os participantes, mas apenas uma posição acordada entre seis países, excluindo os EUA.

A política comercial promete dominar o encontro de líderes do G7, mas está longe de ser o único tema em discussão. Outras questões são as negociações com a Coreia do Norte, a saída dos EUA do acordo com o Irão e ainda os acordos para o combate às alterações climáticas.

Donald Trump acrescentou, já esta sexta-feira, mais um motivo para debate, ao defender que estes encontros deviam voltar a contar com a presença da Rússia.

