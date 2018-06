O Uruguai venceu na quinta-feira o Uzbequistão por 3-0, no último jogo de preparação para a fase final do Mundial 2018, em que o defesa do FC Porto Maxi Pereira foi titular.

PUB

O lateral da equipa portuense foi substituído aos 59 minutos pelo avançado Diego Laxalt, numa altura em que os sul-americanos já venciam por 2-0, com golos marcados pelo médio Giorgian de Arrascaeta, aos 31, e o avançado Luis Suarez, aos 54, de grande penalidade.

O central Jose Maria Gimenez - cuja titularidade manteve o defesa do Sporting Sebastian Coates no banco de suplentes durante todo o jogo — fechou a contagem, aos 73 minutos, pouco antes da expulsão de Akramjon Komilov, que deixou o Uzbequistão reduzido a 10 jogadores.

PUB

O Uruguai integra o Grupo A da fase final do Campeonato do Mundo, que se vai realizar na Rússia, em conjunto com o Egipto, frente ao qual se vai estrear, em 15 de Junho, a Arábia Saudita e a selecção do país anfitrião.

PUB