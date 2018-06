Jorge Jesus vai para a Arábia Saudita, onde será durante uma época o treinador do Al-Hilal, naquela que será a sua primeira experiência fora de Portugal. Mas o ex-técnico do Sporting, clube com quem rescindiu contrato por mútuo acordo, não escondeu o desejo de regressar a Portugal: “Saio com o objectivo de voltar.”

Em relação ao Sporting, Jorge Jesus não se alongou e recusou abordar o período conturbado que viveu nos seus últimos meses em Alvalade. Isto porque o técnico está legalmente impedido de falar sobre o assunto, dado à existência de uma cláusula de confidencialidade no seu acordo de rescisão com Sporting. Mas deu a sua opinião sobre o que pode ser a próxima temporada. "Sei que das três equipas qualquer uma pode vencer [título de campeão nacional]. O FC Porto e o Benfica estão mais perto. Quando cheguei ao Sporting vindo do Benfica senti que era mais difícil ser campeão, senti que o clube não tinha certas coisas para ser vencer o título", afirmou o treinador português num evento promovido pela International Club of Portugal e que tinha como tema de discussão: "A multiculturalidade no futebol".

Apesar de considerar que “encarnados” e “azuis-e-brancos” reúnem mais condições que o Sporting para conquistarem o título nacional na próxima temporada, o novo treinador do Al-Hilal garante que o seu trabalho ao longo das três épocas ao comando dos "leões" serviu para aproximar a equipa dos rivais. "Deixámos um legado e condições que são precisas para se poder ganhar. Hoje, o Sporting está mais perto dos rivais", garantiu Jesus.

