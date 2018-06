Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do Sporting, deu nesta sexta-feira a conhecer a decisão judicial sobre a providência cautelar apresentada por aquele órgão social dos "leões" e, segundo a qual, o tribunal deu razão aos argumentos apresentados pela AG. Só que não considera existirem condições de segurança para a realização da mesma.

De acordo com Marta Soares, o tribunal reconhece que ele é, efectivamente, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting e que está em pleno exercício de funções. Diz ainda que a convocatória para a AG de dia 23 de Junho de 2018 foi legítima e estatutariamente efectuada e que essa AG foi convocada por quem tem legitimidade para tal.

No entanto, o tribunal considera que os meios solicitados para a realização da referida Assembleia Geral não são "adequados a acautelar que a AG se transforme num risco para a integridade física dos participantes". Assim, Marta Soares reitera o pedido ao Conselho Directivo do Sporting para que este tome as medidas necessárias para assegurar a realização da AG de dia 23 de Junho de 2018, com as medidas de segurança necessárias para que os sócios do clube possam participar e exercer os seus direitos."

