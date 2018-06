O Desp. Chaves anunciou esta sexta-feira Daniel Ramos como o novo treinador da formação transmontana até 2020. O técnico vila-condense regressa, assim, ao clube 14 anos depois de ter liderado os flavienses.

A apresentação do ex-treinador do Marítimo, que na quinta-feira se devinculou dos madeirenses, deverá ocorrer nas próximas horas. O técnico de 47 anos passou já pelo comando técnico de Santa Clara, Famalicão, Ribeirão, Naval, União da Madeira, Trofense, Vizela, Gondomar e Moreirense.

Daniel Ramos sucederá no cargo a Luís Castro, que depois de uma época em grande ao serviço do Desp. Chaves assinou contrato com o V. Guimarães.

