O futebolista Bryan Cristante, que esteve emprestado pelo Benfica ao Atalanta, clube que cedeu o médio à Roma, num vínculo com uma obrigação de compra de 15 milhões de euros, foi contratado pelo emblema romano, anunciou este clube nesta sexta-feira.

Em comunicado na sua página na Internet, os romanos afirmam que pagaram cinco milhões de euros à Atalanta pelo passe do jogador italiano para a próxima temporada, sendo que o acordo tem uma obrigação de compra de 15 milhões de euros, ficando Cristante no clube até 2023.

Com 23 anos, o médio conta com passagens pelo AC Milan, onde iniciou carreira, e pelo Benfica, no qual foi emprestado nas últimas três épocas (Palermo, Pescara e Atalanta).

Esta época, o ex-jogador do Benfica disputou 47 jogos ao serviço da Atalanta, tendo marcado 12 golos.

A Atalanta exerceu o direito de opção sobre o jogador, tendo pago ao Benfica cerca de quatro milhões de euros, de acordo com a imprensa portuguesa.

Internacional italiano por cinco vezes, o atleta apenas venceu competições ao serviço dos "encarnados", nomeadamente dois campeonatos portugueses e duas Taças da Liga.

