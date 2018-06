O norte-americano Fabiano Caruana triunfou no magistral de xadrez de Stavanger, na Noruega, superiorizando-se, pela segunda vez consecutiva em torneios de elite, ao campeão do mundo Magnus Carlsen, depois da vitória alcançada há pouco mais de um mês no torneio de Grenke, Alemanha.

PUB

Carlsen começou muito forte, mas a derrota sofrida na sexta ronda, frente a Wesley So, inverteria o rumo dos acontecimentos e, a partir daí, seria Caruana o jogador em destaque, terminando em grande estilo com vitórias sobre o indiano Viswanathan Anand e sobre o seu compatriota Wesley So.

Na última ronda, o empate rápido de Carlsen no duelo com o francês Maxime-Vachier Lagrave levava a crer que o campeão mundial depositava as suas esperanças no tie-break - e as coisas pareciam correr-lhe de feição quando outro dos possíveis vencedores, o terceiro norte-americano, Hikaru Nakamura, também empatou. Mas a precipitação de So ao 41.º lance, quando pensou apenas quatro segundos para cometer um erro decisivo, deitou por terra as esperanças de Carlsen.

PUB

Para atenuar este novo insucesso, fica a vitória da ronda inaugural, no confronto directo com o norte-americano, com quem irá medir forças na luta pelo título, em Novembro próximo, na cidade de Londres.

PUB