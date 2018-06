Jacques Audiard, o francês responsável por O Profeta ou De Tanto Bater o Meu Coração Parou – um remake de Fingers, um filme do hoje caído em desgraça James Toback –, sempre teve muito de cinema americano nos seus filmes, mas agora vai ter ainda mais. É que o próximo filme do realizador de 66 anos, com estreia marcada para Setembro em França, é um western cómico em inglês, uma adaptação de um romance do canadiano Patrick deWitt que em 2011 foi finalista do Man Booker Prize, editado em Portugal como Os Irmãos Sisters. E o elenco é encabeçado por John C. Reilly – cuja produtora tinha comprado os direitos do livro em 2011, tendo Audiard entrado no projecto há três anos – e Joaquin Phoenix, além de Jake Gyllenhaal, Carol Kane, Rutger Hauer e os britânicos Rebecca Root e Riz Ahmed.

The Sisters Brothers, que se passa em 1851, acompanha Eli e Charlie Sisters (C. Reilly e Phoenix, respectivamente), dois irmãos que são famosos e temidos assassinos e têm como missão irem do Oregon até à Califórnia matar um garimpeiro que desenvolveu uma técnica mais eficiente para encontrar ouro. Eli tem dúvidas quanto à vida de crime, enquanto Charlie acha que foi para isso que ambos nasceram. O guião foi co-escrito por Audiard e Thomas Bidegain, colaborador regular do realizador, enquanto a rodagem decorreu parcialmente em Espanha, entre a Alméria, o deserto de Tabernas, Navarra e Aragão. A música é de Alexandre Desplat, compatriota de Audiard que ganhou Óscares pelas bandas sonoras de O Grande Hotel Budapeste e A Forma da Água.

Em 2015, Audiard ganhou a Palma de Ouro em Cannes com Dheepan, mas este ano não levou The Sisters Brothers ao festival por, segundo o director Thierry Frémaux em entrevistas, o filme ainda estava na fase de montagem e não estaria pronto a tempo.

