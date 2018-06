David e Victoria Beckham doaram as roupas que usaram no mês passado, no casamento real, para angariar dinheiro para o fundo We Love Manchester, que beneficia vítimas do ataque terrorista na cidade inglesa, no ano passado, durante um concerto de Ariana Grande.

Entre outros convidados conhecidos, como Oprah Winfrey, Serena Williams e George e Amal Clooney, os Beckhams estiveram presentes na cerimónia em Windsor, a 19 de Maio. Victoria usou um vestido azul escuro – que rapidamente foi comparado àquele que usou para o casamento de William e Kate, em 2011 –, enquanto David escolheu um fraque Dior.LAUREN HURLEY/Pool via REUTERS

Estas peças estão agora a ser sorteadas pelo site Omaze, sendo que o valor das rifas irá reverter a favor das vítimas do atentado em Manchester, que resultou em 22 mortos. Os valores começam nas 100 entradas, por 10 dólares (aproximadamente 8,50 euros) e vão até as 50 mil entradas por cinco mil dólares (cerca de 4249 euros).

Ainda esta semana, Ariana Grande anunciou que sofre de stress pós-traumático, um ano após o atentado. "É difícil falar sobre isto porque tantas pessoas sofreram uma perda tão grave e tremenda. Mas, sim, [o stress pós-traumático] é uma coisa real. Eu sei que aquelas famílias, os meus fãs e todos também passaram por isso", conta a cantora de 24 anos à revista Vogue.

