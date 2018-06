Regulamento Geral de Protecção de Dados: boas práticas e passos para a mudança

O principal objectivo do Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) é o de assegurar o respeito pelo direito fundamental de cada pessoa poder actuar sobre os seus dados, mas esta norma implica mudanças significativas na abordagem à gestão de dados pessoais. O papel dos reguladores (CNPD em Portugal) altera-se substancialmente com a entrada em vigor deste Regulamento, passando estes a concentrar os seus esforços em acções de fiscalização, por oposição às acções de notificação e de autorização prévia, como tem acontecido até agora.



Esta iniciativa do PÚBLICO em parceria com a PWC pretende debater as alterações que as empresas adoptaram nas suas operações (jurídicas, processuais e tecnológicas) para poderem cumprir com as normas do RGPD, bem como analisar os principais desafios com que se deparam, no dia-a-dia, e preparar os próximos passos, para a mudança.



Programa



9h15 -- Nota de boas vindas (PwC / Público)

9h30 -- Sessão de abertura: Tiago Abade (Ministério da Justiça)

9h45 -- Apresentação: "RGPD: ponto de partida e passos para a mudança" (Jorge Sacadura, PwC)



10h15 -- 1º Painel: RGPD: O estado atual



Pedro Duarte, Quadro da Microsoft e Presidente do Conselho Estratégico para a Economia Digital da CIP

Moderação: Diogo Queiroz de Andrade, PÚBLICO



11h15 -- 2º Painel: Desmistificar o RGPD: boas práticas



Filipe Neves, McDonald's

António Rapoula, EMEL

Artur Marques, Associação Industrial Portuguesa

Moderação: Miguel Fernandes, Management consulting Partner da PWC



12h15 -- Encerramento