A PJ efectuou nesta quinta-feira buscas à sede de uma empresa detida pela funcionária hospitalar Natércia Pina no âmbito do inquérito Operação Lex, processo centrado em suspeitas de corrupção que envolvem o juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Rui Rangel.

Embora seja arguida na Operação Pratos Limpos, que investiga a sua actividade enquanto directora dos serviços hoteleiros do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, relacionada com concurso para a exploração de cafetarias e refeições nos hospitais públicos, as buscas ao escritório de Natércia Pina prendem-se com as suspeitas de troca de favores com o juiz Rui Rangel.

Os investigadores suspeitam que Natércia Pina seria uma das "clientes" de Rangel, pagando despesas do juiz em troca da sua influência na resolução de processos judiciais. A PJ detectou vários movimentos bancários, cada na ordem das centenas de euros, entre a funcionária hospitalar e o advogado Santos Silva, que seria o testa-de-ferro do juiz, e que terão permitido pagar várias despesas de Rangel. Foi para perceber melhor o motivo destas transferência que a PJ efectuou a busca.

Sem indicar nomes, a Procuradoria-Geral da República confirmou, em resposta à Lusa, a realização de uma busca no âmbito da designada Operação Lex, acrescentando que "não foram constituídos novos arguidos". A informação das buscas foi avançada pela CMTV e jornal i.

A Operação Lex foi desencadeada a 30 de Janeiro e envolveu mais 33 buscas, das quais 20 domiciliárias. Os inspectores visitaram o Estádio da Luz, a casa do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a residência de Rangel e da sua mulher, a juíza Fátima Galante, de quem está separado há mais de década e meia. Três escritórios de advogados foram outros dos alvos.

Rui Rangel e Fátima Galante são dois dos 13 arguidos desta operação que envolve, entre outros, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do clube Fernando Tavares, e ainda João Rodrigues, advogado e ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

No rol de arguidos estão outros advogados e uma ex-companheira de Rui Rangel. A Operação Lex teve origem numa certidão extraída da Operação Rota do Atlântico.

