Regressou a colagem do PS às políticas de direita. Na abertura das jornadas parlamentares do PCP, tanto o secretário-geral como o líder parlamentar apontaram a “crescente procura” do Governo de “convergência com o PSD e CDS para garantir o essencial da política de direita em matérias nucleares da acção governativa”. A começar pelo recém-assinado acordo de concertação social “com os protagonistas do costume” com vista à revisão do Código de Trabalho. E promete uma oposição acesa a estas medidas, que vão a votos a 6 de Julho.

Num momento em que o PCP espera que comecem em breve as negociações do Orçamento do Estado, Jerónimo de Sousa disse que “se avolumam justificadas preocupações” em relação ao “adiamento de muitos problemas” porque o Governo “permanece acorrentado nas suas orientações de fundo às teses essenciais da política de direita”, mas apontou também a “travagem, senão inversão de rumo” na política de reposição de direitos e rendimentos.

“O PS e o seu Governo não seguem num bom caminho quanto, juntos com PSD e CDS, agem para manter intocáveis os interesses do grande capital”, disse Jerónimo de Sousa, que se alongou nas críticas às mudanças na legislação laboral, exigiu que o Governo cumpra “o que ficou estabelecido no Orçamento do Estado” em relação aos professores e outros profissionais e ainda denunciou “fortes suspeitas de corrupção” nas parcerias público-privadas, em particular na saúde.

O prato forte foi o acordo de concertação social, com o líder comunista a passar a pente fino as medidas aprovadas para tentar desmontar os argumentos do Governo de que é favorável aos trabalhadores: “Num passe de prestidigitação, dá-se a ideia que tudo vai mudar, mas por baixo do diáfano manto da fantasia, o que é essencial está lá e continua, não mudou e o que se acrescentou para dar ilusão de mudança é para ficar pior. Como é o caso do alargamento do período experimental para 180 dias ou da criação de um novo banco de horas grupal reformulado”, afirmou.

O PCP vai, por isso, apresentar propostas alternativas a estas medidas a discutir em conjunto no Parlamento a 6 de Julho, e participar na manifestação da CGT que se realiza sábado em Lisboa, e que terá outras preocupações, como a recontagem do tempo de serviço para funcionários públicos. Quanto a este tema, Jerónimo foi claro: “O que o Governo tem de negociar com os sindicatos são o prazo e o modo de concretização da valorização remuneratória e não a contagem do tempo de serviço”.

Em pano de fundo está o braço de ferro com os professores, mas o líder comunista não quis deixá-los sozinhos nesta luta: “O problema que está criado em relação aos professores, aos profissionais dos serviços e forças de segurança, das Forças Armadas, da justiça e outros sectores com carreiras específicas tem de ter a solução que resulta dos compromissos assumidos no Orçamento do Estado e que o Governo tem obrigação de respeitar e cumprir”, defendeu.

E vão duas frentes de batalha, mas havia mais. Falando dos temas mais ligados ao palco destas jornadas, o litoral alentejano, Jerónimo defendeu o reforço do investimento público em infra-estruturas e nos equipamentos públicos, em particular na ferrovia e rodovia da região, que vai merecer particular atenção desta visita. Investimento que deve ser feito directamente pelo Estado, na opinião dos comunistas, que defendem o fim das “ruinosas parcerias público-privadas rodoviárias”. E também aqui Jerónimo voltou ao ataque ao PS.

“As PPP são, como as privatizações, o resultado dos processos de favorecimento dos grandes interesses económicos onde estão patentes indisfarçáveis relações de despudorada promiscuidade e submissão do poder político ao poder económico, que se desenvolveram num quadro de fortes suspeitas de corrupção e tráfico de influências”, acusou o líder comunista, promentendo “aprofundado escrutínio e decidido combate” a essa sittuação.

Antes, coube ao eurodeputado João Ferreira pôr o dedo noutra ferida das relações entre o PS e PCP: os fundos estruturais. “A proposta de Quadro Financeiro Plurianual pós-2020 apresentada pela Comissão Europeia é a mais eloquente demonstração do que é, a quem serve e para onde vai a União Europeia”, afirmou, acusando de ser uma proposta desenhada para “defender os interesses das grandes potências e das suas multinacionais”.

Reclamando que o Governo tenha “uma atitude firme e enérgica na defesa dos interesses nacionais”, João Ferreira lembrou, no entanto, o acordo entre PS e PSD para dar o agreement à proposta. “PS e PSD que, com o CDS, apoiam o alinhamento do orçamento com a teia de imposições de recorte neocolonial que constituem o semestre europeu”.

O líder parlamentar, João Oliveira, reduziu tudo numa velha máxima máxima do PCP: “Problemas estruturais cuja solução exige rupturas com a política de direita e uma política alternativa, patriótica e de esquerda”.

