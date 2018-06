Alberto Machado apresentou esta quinta-feira a sua candidatura à presidência da distrital do PSD-Porto com o propósito de unir o partido e a ambição de tornar a distrital como uma "alavanca de apoio ao líder do partido", Rui Rio. O eurodeputado do PSD Paulo Rangel é o mandatário da candidatura.

Em conferência de imprensa, Alberto Machado, presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, deputado municipal e líder da comissão política concelhia, é o quarto candidato a entrar na corrida, depois de Rui Nunes, Alberto Santos e Miguel Santos. A decisão foi tomada na passada sexta-feira.

Afirmando que a sua candidatura não decorre de “uma mera vontade ou capricho pessoal, mas antes, o sentido de responsabilidade”, Alberto Machado — um incondicional apoiante de Rui Rio — associa a sua candidatura “ao desejo e ao sonho de fazer renascer o nosso querido PSD no distrito do Porto”. “Nos últimos anos muitas das nossas ambições não se concretizaram”, declarou o candidato, dizendo ser “crucial que o PSD consiga alcançar as suas metas no distrito com um sentido de urgência”. Machado prometeu alcançar um “resultado [autárquico] bem mais satisfatório do que o actual”. Num distrito com 18 concelhos, o PSD tem apenas cinco presidências de câmara, um resultado que o levou a afirmar: “Consideramos que é fundamental reabrir o partido e reganhar a confiança da sociedade”.

Perante uma sala cheia, o dirigente social-democrata garantiu uma “coordenação estratégica junto do eleitos do PSD”. “Queremos ser uma distrital forte, vencer com dinamismo e sermos capazes de servir de alicerce à estratégia do líder do partido, dr. Rui Rio, que já no próximo ano enfrenta vários desafios, nomeadamente as eleições europeias e as eleições legislativas”, sublinhou.

“Precisamos de nos reposicionar para conseguirmos ter a distrital que queremos, para sermos uma força verdadeiramente mobilizadora no distrito”, proclamou, puxando pela auto-estima do PSD. Nesse momento, elencou o nome de alguns dos subscritores da sua candidatura: Amândio de Azevedo, que foi ministro de Francisco Sá Carneiro e se encontrava na primeira fila da sala; António Lacerda de Queiróz, que foi líder da JSD; Vladimiro Feliz, ex-vereador da Câmara do Porto durante o mandato de Rui Rio; Catarina Rocha Ferreira, que preside à Comissão Nacional de Auditoria Financeira, Álvaro Almeida, vereador do PSD na Câmara do Porto; Emídio Gomes, ex-presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte; e Nuno Mota Soares, conselheiro nacional; entre outros.

Acompanhado pelos dois vice-presidentes, Cancela Moura, director do Povo Livre e presidente da concelhia do PSD de Gaia, e Alberto Jorge Fonseca, líder da concelhia da Trofa, o candidato à distrital anunciou o apoio de outras estruturas do partido que estão com a sua candidatura.

Tendo em conta que a sua candidatura foi decida há menos de uma semana, Machado com já com apoios significativos como é o caso do Porto, Gaia, Trofa e Amarante, cujas concelhias já aprovaram o apoio a esta candidatura. Mas há outras concelhias alinhadas com Machado que vai manter-se como presidente da concelhia do PSD-Porto pelo menos até ao dia das eleições para a distrital: 30 de Junho.

