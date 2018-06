Valorizar o Estado de direito

Ao longo do tempo tem sido habitual os políticos utilizarem a expressão “ninguém está acima da lei” quando confrontados com os casos suspeitos de corrupção que envolvem figuras do Estado. Uma circunstância que advogo embora os magistrados usufruam de uma norma anacrónica e discriminatória, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que viola o princípio da igualdade e impede a detenção ou a prisão preventiva dos mesmos. E segundo o advogado Paulo Saragoça da Malta, especialista na área da criminalidade económica e financeira, pode tornar, no limite, inoperante a investigação criminal. Por isso, compete à AR valorizar o sistema judicial e democrático. É que a lei vigente deve ser igual para todos os cidadãos, tal como reconhece a Constituição, e assim contribuir para combater a corrupção com maior celeridade.

Manuel Vargas, Aljustrel

Mais uma greve na CP

Como cidadão, tenho todo o direito a demonstrar a minha indignação face à greve dos trabalhadores da CP, Medway e Takargo. Tenho igualmente a devida consciência de que as greves são um direito adquirido pelos trabalhadores aquando das suas reivindicações.

Já imaginaram porventura o que prejudicam a classe de outros trabalhadores, que têm obviamente necessidade de utilizarem este meio de transporte nas suas deslocações para os seus locais de emprego? Já imaginaram porventura, que não estão só a prejudicar todos aqueles utilizadores dos comboios que pagaram antecipadamente o seu título de transporte? Decerto que igualmente se estão a prejudicar a vocês próprios, porque deixam de receber este dia, e estão a dar lucro à empresa que deixa de ter gastos, em todos os sentidos, com a paragem das composições. Ou será que em alternativa a este dia que não ganham…fazem depois umas horas?

Mário da Silva Jesus, Codivel

Eutanásia

Os partidários da eutanásia e do suicídio assistido sofreram uma inequívoca derrota, mas não a confessam. No chamado jogo parlamentar esperam por nova partida para a desforra. Que argumentos novos podem trazer para a questão? O obstáculo constitucional mantém-se, por muita benévola retórica de alguns doutos intérpretes da nossa Lei fundamental. Será que as condições de assistência no fim de vida vão melhorar entretanto o suficiente, com a implementação de cuidados paliativos para quem necessite, condição importante para a prevenção da morte a pedido? Será que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e o Conselho de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos e o seu bastonário vão converter-se à ideologia eutanasiófila? A eutanásia tem quase um século de tentativas falhadas de legalização na Inglaterra, por exemplo. O radicalismo liberal de uma falsa vanguarda sustenta-se em opiniões, vontades avulsas, temores publicitados de um individualismo desesperante, nenhuma necessidade social e assistencial emergente e nova. A institucionalização da provocação da “morte assistida” não faz falta.

José Manuel Jara, membro do Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos

