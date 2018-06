O Supremo Tribunal da Irlanda do Norte decidiu por unanimidade, nesta quinta-feira, que a legislação que proíbe o aborto em caso de violência sexual ou anomalia fetal na Irlanda do Norte é incompatível com o que consta na Convenção Europeia sobre os Direitos Humanos – no entanto, também decidiu que não tem poderes para determinar formalmente a mudança de lei. O recurso foi interposto pela Comissão dos Direitos Humanos da Irlanda do Norte, à qual o tribunal não reconhece bases legais para pôr em causa a lei existente.

Se o processo tivesse sido iniciado por uma mulher grávida, como resultado de um crime sexual ou cujo feto apresentasse uma anomalia, o resultado seria diferente, escreve a BBC. Como foi uma comissão a fazê-lo, o tribunal determinou que não tinha “jurisdição para passar uma declaração de incompatibilidade [com a legislação sobre direitos humanos]”, cita a Reuters.

A decisão do Tribunal foi, no entanto, unânime: as leis que proíbem o aborto em caso de violação ou má-formação fetal são incompatíveis com os direitos humanos e com o que consta na Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. Em sete juízes, cinco acreditam que é incompatível — mas também decidiram que a mudança de lei deve partir dos representantes eleitos pela população da Irlanda do Norte. Por isso os juízes escolheram não passar uma Declaração de Incompatibilidade, que normalmente alteraria a lei.

O vice-presidente do Supremo Tribunal, lorde Mance, disse ao Belfast Telegraph que a lei actual “precisa claramente de uma consideração radical”.

À BBC, lorde Kerr, juiz do Supremo Tribunal, disse que, com a maioria de cinco para dois, “o Tribunal expressou a visão clara de que a lei da Irlanda do Norte sobre o aborto é incompatível com o artigo 8.º da Convenção [Europeia sobre os Direitos Humanos] em relação a casos de anomalias fetais e, por maioria de quatro para três, que é também incompatível com esse artigo em caso de violação ou incesto”.

A Comissão para os Direitos Humanos da Irlanda do Norte defende que a actual lei criminaliza mulheres e jovens “excepcionalmente vulneráveis”, sujeitando-as a tratamentos “sub-humanos e degradantes”, que lhes causam sofrimento “físico e psicológico”. O recurso foi iniciado em Outubro do ano passado, num processo que se arrasta desde 2015 nas barras dos tribunais norte-irlandeses. Nesse ano, o Tribunal de Belfast determinou que a lei violava os direitos humanos, mas o Departamento de Estado e o procurador-geral desafiaram a decisão judicial. O caso foi então levado ao Supremo Tribunal.

As leis britânicas sobre o aborto, que datam de 1967, não se aplicam ao território da Irlanda do Norte – que proíbe o aborto a menos que a vida de uma mulher esteja em risco, ou se houver perigo sério e permanente à sua saúde mental e física. As mulheres que se submeterem a um aborto por outras razões que não essas podem enfrentar prisão perpétua. O tema da descriminalização do aborto tem sido alvo de discussão constante na sociedade da Irlanda do Norte, mas tem sido chumbada sucessivamente. A última vez foi em Fevereiro de 2016, pela Assembleia Legislativa.

O Reino Unido tem resistido aos pedidos para legislar sobre o assunto, protegendo-se: defende que qualquer decisão sobre o aborto tem de vir dos políticos eleitos na Irlanda do Norte. A vizinha Irlanda votou a favor da despenalização do aborto em Maio deste ano, num "referendo histórico".

A secretária de Estado para a Irlanda do Norte, Karen Bradley, disse gostava que a lei fosse alterada, mas que depende da vontade da população.

A Irlanda do Norte está sem executivo desde que o partido nacionalista Sinn Fein se afastou de uma possível coligação com o seu rival, o Partido Democrático Unionista.

