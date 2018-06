A apenas alguns dias do início do Mundial de futebol, vários tentam completar a caderneta de cromos com os jogadores das selecções que disputam o troféu. A febre estende-se de miúdos a graúdos e ultrapassa fronteiras. Na Argentina, foi motivo para um assalto de grande envergadura. No passado fim-de-semana, um grupo de homens armados assaltou a gráfica da empresa Panini, nos arredores de Buenos Aires, para roubar 31.900 cromos do Mundial FIFA de 2018. A intenção dos assaltantes não será coleccioná-los, mas antes vendê-los no mercado negro, aproveitando o aumento na procura.

O assalto ocorreu no fim-de-semana, mas só foi confirmado pela polícia esta quarta-feira. Segundo as autoridades, um grupo de assaltantes armados invadiu a gráfica da empresa Panini, na cidade de Munro, 20 quilómetros a norte de Buenos Aires, onde se imprimem os cromos do Mundial, e forçou os empregados a entregar 600 caixas de cromos. As câmaras de segurança não ajudaram a identificar os autores do crime, que continuam a monte.

O preço de retalho de cada saqueta de cromos é de 50 cêntimos de euro e cada caixa contém 1000 saquetas. No total, as perdas cifram-se em 300 mil euros. Se em cada caixa não houvesse cromos repetidos (o que é muito improvável, uma vez que são escolhidos de forma aleatória), podiam completar-se 47 cadernetas com o resultado do assalto.

Não se conhecem ao certo as intenções do grupo armado, mas é provável que os cromos roubados sejam colocados à venda no mercado negro nos próximos tempos. Escreve o El País que, no mercado negro, o preço baixa uns cêntimos, se se tratar de cromos com a cara de jogadores das selecções actuais, mas pode aumentar quase quatro vezes, se se tratar de cromos especiais. E, à medida que se aproxima o início da competição, o preço também sobe.

O Mundial de 2018 arranca a 14 de Junho, na Rússia, e termina a 15 de Julho.

