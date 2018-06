O Governo britânico publicou esta quinta-feira um documento técnico onde sugere que o país permaneça dentro da União Aduaneira da UE até final de 2021, caso não seja encontrada, até lá, uma solução para a fronteira com entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Theresa May comprometeu-se em consumar o divórcio entre o Reino Unido e Bruxelas no final de Março de 2019.

A proposta do Reino Unido para uma “solução de último recurso” (backstop) é que “seja posto em prática um acordo alfandegário temporário que garanta a eliminação de tarifas, quotas, regras de origem e processos aduaneiros, incluindo declarações sobre todas as trocas comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia”.

O Governo informa ainda que “este arranjo temporário só entraria em vigor após o período de implementação – em circunstâncias específicas, tais como um atraso na aplicação do regime alfandegário do acordo final – e seria limitado no tempo”, apontando o prazo para o final de Dezembro de 2021.

Esta solução pretende evitar uma “fronteira física”, tal como ficou determinado no relatório conjunto acordado em Dezembro com Bruxelas, ao mesmo tempo que rejeita a solução de recurso sugerida pela UE, em Fevereiro, que determinava que a Irlanda do Norte ficaria dentro da União Aduaneira e que teria de cumprir as regras do mercado interno, ao contrário do resto do Reino Unido.

Tal cenário foi rejeitado pelos unionistas irlandeses do DUP – aliados de May no Parlamento de Londres –, por implicar a criação de uma “fronteira” no Mar da Irlanda. A própria May, disse que “nenhum primeiro-ministro britânico poderia alguma vez aceitar” essa solução.

A revelação da estratégia surge depois de mais uma maratona de negociações dentro do dividido executivo tory. De acordo com a imprensa britânica, o ministro do “Brexit”, David Davis, chegou mesmo a ameaçar demitir-se, devido a divergências com a primeira-ministra sobre o plano a apresentar à UE.

Convencer Bruxelas a aceitar esta proposta não vai ser, no entanto, nada fácil para Londres. Segundo a Reuters, o negociador nomeado pelos 27 Estado-membros, Michel Barnier, saudou a relevação do plano do Governo britânico, mas manteve a posição assumida há várias semanas: a UE não irá aceitar qualquer prazo limite para manutenção das regras da União Aduaneira

