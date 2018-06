Por ocasião das celebrações do Santo António, o Metropolitano de Lisboa garante o prolongamento dos serviços em todas as linhas com mais de 36 estações abertas. O reforço da oferta vai ser realizado através de um aumento do número de comboios e de uma redução dos tempos de espera, sendo o intervalo mínimo entre a 01h00 e as 6h30 de 10’45’’ e o máximo de 12’30’’.

PUB

No entanto, nem todas as estações das 4 linhas estarão abertas. Na Linha Azul os passageiros podem contar com as estações da Pontinha, Carnide, Colégio Militar, Jardim Zoológico, Praça Espanha, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores, Baixa-Chiado, Terreiro do Paço e Sta. Apolónia. Na Linha Amarela com Odivelas, Senhor Roubado, Lumiar, Campo Grande, Entre Campos, Campo Pequeno, Saldanha, Marquês de Pombal e Rato. Na Linha Verde com Telheiras, Campo Grande, Alvalade, Areeiro, Alameda, Anjos, Martim Moniz, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré. Na Linha Vermelha com Aeroporto, Moscavide, Oriente, Chelas, Alameda, Saldanha e São Sebastião.

Para além do reforço da circulação, a vigilância e os serviços de apoio e de informação ao público também serão reforçados em todas as estações.

PUB

Também a CP fará um reforço dos seus serviços com comboios especiais a circular nas linhas de Sintra/Azambuja e Cascais. Em contrapartida, a Transtejo e a Soflusa marcaram greve e não haverão serviços mínimos para quem quer atravessar o Tejo de barco.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB