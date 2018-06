Uma explosão provocada por diluentes numa fábrica de Vila Nova de Cerveira, nesta quinta-feira, feriu dois trabalhadores, um deles transportado em estado grave para o hospital de São João, no Porto, disse à Lusa fonte do INEM.

PUB

De acordo com aquela fonte, o homem, de 50 anos, sofreu queimaduras de segundo grau na face e foi transportado ao hospital de São João pela Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada em Viana do Castelo.

O segundo trabalhador ferido neste acidente de trabalho, de 55 anos de idade, sofreu queimaduras de primeiro grau na face e num braço e foi transportado pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, disse que a explosão ocorreu cerca das 7h43, numa empresa instalada no polo I da zona industrial de Vila Nova de Cerveira, em Campos.

A mesma fonte afirmou serem ainda desconhecidas as circunstâncias do acidente de trabalho, adiantando que o caso foi participado à delegação local da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

À Lusa, o director daquela entidade, Joaquim Silva, confirmou a participação da Protecção Civil e adiantou que a ACT está a "acompanhar" o caso.

PUB