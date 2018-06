O concerto de entrada livre que terá como pano de fundo o Palácio de Sintra celebra o solstício e centra-se na peça Um sonho de Uma Noite de Verão, de Felix Mendelssohn. O espectáculo musical será intercalado com a intervenção dos actores Catarina Furtado e João Reis, que irão narrar partes da obra.



As vozes da noite serão da soprano Bárbara Barradas, da mezzo-soprano Cátia Moreso e do Coro Juvenil de Lisboa. Todo o espectáculo terá a direcção musical do maestro Massimo Mazzeo que irá dirigir o grupo de instrumentação flexível Ensemble MPMP.

PUB

Maria de Carvalho, coordenadora do Gabinete de Programação Cultural da Parques de Sinatra e membro da organização explicou ao PÚBLICO que o evento quer atrair públicos de todas as idades. “O que nós pretendemos com este concerto no exterior foi acolher públicos mais diversificados, como famílias e grupos de jovens, para que possam experienciar um ambiente mais descontraído do que aquele que normalmente encontram em salas de concerto de música erudita”.

A obra Um Sonho de Uma Noite de Verão é inspirada na comédia homónima de William Shakespeare e narra a história de um desencontro amoroso, no qual dois jovens impedidos de casar resolvem fugir.

PUB

O programa contempla também árias e duetos de cantores portugueses e a famosa abertura da ópera Fidelio de Beethoven.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB