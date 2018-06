No dia 18 de Junho a assembleia municipal do Porto vai reunir-se a pedido do Bloco de Esquerda com um ponto único na agenda: “Políticas autárquicas de resposta à cessação de arrendamentos e aos despejos nas freguesias do centro histórico do Porto e noutras freguesias da cidade”. O tema, que tem estado em cima da mesa da agenda política local, foi ilustrado, esta quinta-feira, por deputados do BE numa visita ao Café Ceuta, que tem apenas a garantia de uma existência a prazo e não conseguiu ser distinguido pelo programa de protecção Porto de Tradição. “Este é o momento para as várias forças políticas apresentarem as suas propostas sobre o que se está a passar”, disse deputado municipal bloquista Susana Constante Pereira.

Uma infiltração causou a queda de um enorme pedaço de estuque do tecto do Café Ceuta, famoso pela sua sala de bilhares na cave, mas o gerente, Agostinho Silva, diz que há razões para as obras necessárias ainda não terem avançado. O homem que, depois do pai, mantém o negócio na mesma família (tradição iniciada há cerca de 50 anos), diz que queria ver o espaço classificado no âmbito do Porto de Tradição, para ver se tem mais algumas garantias de permanência no local. “Quero poder investir e usufruir desse investimento”, justifica-se. Mas, por enquanto, a única garantia de o Café Ceuta continuar a ser o que é, é um contrato de cinco anos, assinado no ano passado, renovável por período idêntico. Ou seja, neste momento, cerca de nove anos de vida. Depois, se nada mudar, a exigência do senhorio de, nessa altura, multiplicar a renda actual por quase nove vezes, deixará de ser comportável.

Na reunião do executivo de 22 de Maio, o Café Ceuta foi um dos espaços históricos da cidade cuja classificação no âmbito do Porto de Tradição foi formalmente recusada pela vereação (a proposta foi aprovada apenas com os votos dos vereadores eleitos pelo movimento independente de Rui Moreira). O café foi um dos espaços seleccionado pelo grupo de trabalho que esteve na origem do projecto e, depois de avaliado, conseguiu apenas 19 dos 40 pontos possíveis, ficando de fora da lista dos protegidos. Agostinho Silva diz que, até esta quarta-feira, ainda não lhe foi comunicada a razão para a recusa de um dos cafés com mais tradição na cidade ter ficado de fora do Porto de Tradição. A única comunicação que teve da autarquia foi uma carta da vereação do PS, escrita logo no dia 23 de Maio, em que esta diz ter votado contra a proposta e promete intervir na discussão pública para alterar o regulamento que deixou de fora o Ceuta. Agostinho também não desiste e diz que “está a pensar” apresentar uma candidatura ao Porto de Tradição.

Para o Bloco de Esquerda, a exclusão do Café Ceuta do programa camarário é uma das provas de que a autarquia está a fazer pouco para proteger moradores e comerciantes da pressão causada pela lei do arrendamento atribuída à então ministra Assunção Cristas, e que está a levar ao despejo de vários arrendatários do centro histórico do Porto e ao encerramento de espaços comerciais com tradição na cidade. “A nível local há muito a fazer. O presidente da câmara, Rui Moreira, reage a esta calamidade social, que deriva desta sangria de despejos ou de pressões desta dimensão, com lamúrias daquilo que o Governo não permite fazer e anúncios vazios”, acusou Susana Constante Pereira.

A bloquista diz que a preocupação demonstrada pelo autarca na última reunião do executivo “já vem tarde”, que as medidas que apresenta só são aplicadas quando o problema já está instalado e não decorrem de “uma antecipação de um cenário”. Além dos vários locais com tradição na cidade que foram excluídos do programa de protecção do comércio local, Constante Pereira lembra que o anunciado protocolo com a Associação de Inquilinos “não existe na prática, está a ser estudado” e que o exercício do direito de preferência, embora seja uma boa medida, “não é uma política municipal e só vem resolver casos quando o problema já está criado”.

Susana Constante Pereira defende que “Rui Moreira tem de tornar claro de que lado é que está: das pessoas ou dos interesses imobiliários” e considera que a assembleia municipal do próximo dia 18 de Junho é o local ideal para isso. “Entendemos que é o momento de Rui Moreira dizer o que pretende fazer, para que sejam discutidas neste espaço as medidas concretas que se podem tomar”, disse.

Do lado do Bloco, garante, existirão propostas concretas, como a criação de dois observatórios, um do Turismo e outro da Habitação, já apresentados durante a campanha eleitoral.

