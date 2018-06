Clima ameno em toda a cidade do Porto e temperatura elevada num ponto específico da Baixa. Era origem dessa fonte de calor Fatboy Slim, que nesta quarta-feira, num palco montado frente aos Paços do Concelho abriu as portas do festival a milhares de pessoas que se deslocaram à Avenida dos Aliados para assistir à actuação inusitada do DJ britânico naquela que é sala de visitas da cidade por excelência.

Em anos anteriores o warm-up para o NOS Primavera Sound decorreu noutros espaços emblemáticos da Invicta como as Fontainhas ou as Virtudes. Não sabendo exactamente quantos milhares marcaram presença no deste ano, arriscamos dizer com alguma segurança que estas duas varandas viradas para o Douro seriam curtas para a multidão que se concentrou na quarta-feira maioritariamente na primeira metade dos Aliados. Porém, nem de longe chegou para encher a avenida.

Começou o NOS Primavera Sound que até domingo passa para o Parque da Cidade para receber Nick Cave & the Bad Seeds, Lorde, Breeders, Fever Ray, ASAP Rocky, Mogwai, War on Drugs e muitos outros. André Vieira