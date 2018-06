A erupção dura há mais de um mês e não tem data para terminar. Em números, o vulcão Kilaeua já destruiu 117 habitações e deixou duas mil pessoas desalojadas e uma comunidade completamente isolada do resto da Ilha Grande do Havai.

Já foram detectadas pelo menos dez fissuras no solo na zona de Leilani Estates, a localidade mais afectada, a cerca de 19 quilómetros do vulcão. De acordo com o Observatório de Vulcões do Havai, as fissuras chegaram a lançar lava a uma altura de 70 metros. É nesta zona que se concentra o maior risco para a população, diz a Associated Press. Outra fonte de perigo são as nuvens tóxicas criadas quando a lava do vulcão entra em contacto com as águas do Oceano Pacífico.