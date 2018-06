Nos Estados Unidos, um motorista da Uber foi acusado esta quinta-feira pelo procurador geral de Denver, no estado do Colorado, de homicídio em primeiro grau depois de disparar fatalmente, múltiplas vezes, sobre o seu passageiro na última sexta-feira.

Michael Andre Hancock, de 29 de anos, motorista da empresa de serviço de transportes Uber, operava na área de Denver. Atirou contra Hyun Kim, de 45 anos, durante a madrugada de sexta-feira, 1 de Junho. Foi encontrado por uma testemunha que parou junto ao local onde o veículo acabaria por embater. À testemunha, que viria a ligar ao serviço de emergência norte-americano, Michael Andre Hancock garantiu que agiu em legítima defesa.

O passageiro ainda recebeu assistência médica no local, mas acabou por morrer no hospital.

Hancock foi algemado e momentos depois começou a queixar-se de dificuldades respiratórias. Foi assistido no hospital.

A posse de arma nos veículos é permitida no estado de Colorado, e não está dependente de qualquer autorização. No entanto, a semiautomática utilizada violou a política de segurança da Uber, levantando questões sobre a capacidade de a empresa conseguir analisar os perfis dos seus colaboradores. O estado do Colorado não tem registo de antecedentes criminais do motorista.

Em comunicado, a Uber diz-se “profundamente abalada” pelo episódio, detalhando que o motorista colaborava com a empresa há aproximadamente três anos. A Uber garante que está a colaborar com a polícia de Denver, cita a Reuters.

Ainda não é conhecida a data em que Michael Andre Hancock será ouvido em tribunal.

Em Novembro do último ano, a Uber foi multada em quase nove milhões de dólares (cerca de 7 milhões de euros) por ter permitido que 57 dos seus motoristas operassem apesar dos seus cadastros, que incluíam violações. Alguns motoristas foram afastados, a Uber recorreu para os tribunais e está agora a aguardar decisão sobre se a multa poderá vir a ser reduzida para quatro milhões de euros.

