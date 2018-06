As insolvências de empresas em Portugal aumentaram 7,1% nos primeiros cinco meses deste ano, para 3.073, face a igual período de 2017, devido à conclusão do número de processos, revelou hoje a Iberinform.

O aumento observado no período em análise é explicado pela Iberinform pela subida em 28%, para 1.827, do número de processos de insolvência concluídos, adianta a Iberinform, filial da seguradora espanhola Crédito y Caución.

Já as empresas constituídas em Portugal nos primeiros cinco meses deste ano ascenderam a 20.707, mais 11,9% que em igual período do ano passado e mais 19,5% face a 2016.

Até final de maio, a Iberinform dá nota de que as insolvências requeridas e as insolvências apresentadas pelas próprias empresas apresentaram uma diminuição de 14% e 12,6%, respectivamente, enquanto os encerramentos com plano de insolvência também diminuíram em 26,4%.

No entanto, o acumulado de acções de insolvência aumentou 7% face aos primeiros cinco meses de 2017, o que se explica pelo aumento no número de processos concluídos (mais 28%). Nestes cinco meses foram concluídos 1.827 processos de insolvência face aos 1.426 alcançados em 2017.

Por distritos, Lisboa, Porto e Braga lideram o ranking de insolvências, com um total acumulado de 870, 676 e 230, respectivamente.

Na comparação com 2017, o Porto lidera com um aumento de 17,6% face ao total de insolvências registadas nos primeiros cinco meses do ano, enquanto Lisboa apresenta uma subida de 2,4% e Braga de 2,2%.

Até ao final de maio, mais de 68% dos distritos em Portugal continental e nas ilhas da Madeira e dos Açores apresentavam aumentos no número de insolvências.

Ao nível dos sectores há a registar decréscimos nas Telecomunicações (-40%), Transportes (-8,5%) e Hotelaria e Restauração (-0,8%), enquanto os aumentos mais significativos verificam-se na Indústria Extractiva (+ 120%), Electricidade, Gás, Água (+44,4%), Agricultura, Caça e Pesca (+34,3%), Comércio a Retalho e por Grosso (+13,3% e +13,9%, respectivamente) e Comércio de Veículos (+10,1%).

Em termos de constituições de empresas e por distritos, até ao final de maio, Lisboa tem o número mais expressivo, com 7.158 novas empresas, o que se traduz num aumento de 16% face ao ano passado.

O Porto surge em segundo lugar com 3.650 novas empresas e um acréscimo de 11,2% e na terceira posição aparece Setúbal com 1.531 novas constituições e um crescimento de 17%.

Com maior peso nas novas constituições de empresas em Portugal surge o sector Outros Serviços (47,1%), Hotelaria/Restauração (12,1%) e o da Construção e Obras Públicas (9,7%).

