Um amigo meu entretem-se a partilhar fotografias de Portugal com o tempo entrevado e comentários amargos do género "another disappointing day in so-called sunny Portugal". Também gosta de fotos de termómetros a mostrar 14 graus na braseira duma tarde de Junho.

Diz que desanima os potenciais turistas. Só ele se dirige a turistas a pedir desculpa pelo clima. Quando respondem que tiveram azar ele contrapôe: "No! It's always like this. Sunny Portugal is a big lie, it's never sunny, it's just propaganda. All the photographs are of Spain!"

Para dissuadir o turismo é preciso ir mais longe. Aquilo que nos faz falta é um serviço realmente mau: moroso, dorminhoco e malcriado. Somos um país de pobres a trabalhar como escravos para gente de países ricos. Não pode ser.

Temos de trabalhar como pobres num país tropical, tendo sempre em mente o pouco que ganhamos. Os clientes têm pressa? Pois eu não tenho pressa nenhuma: tenho de estar aqui até ao fim do dia e não é trabalhando no duro que me pagam mais por isso.

Com um mínimo de empenho arranjamos uma reputação de indiferença rancorosa. Não basta trabalhar mal — é necessário também invejar o ócio de quem tem a lata de nos incomodar com pedidos insistentes de cervejas e águas e cafés.

Os turistas que se contentem com o sol. Não esperem também comer bem, dormir em quartos limpinhos e falar inglês connosco. Os preços não podem ser exorbitantes, porque nós também temos de pagá-los. Mas pode ser exorbitante a insatisfação do raio do turista.

