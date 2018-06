Os Bislett Games, nome do tradicional meeting norueguês integrado na Liga de Diamante do atletismo, nesta quinta-feira realizado em Oslo, foram prejudicados pelo mau tempo, com vento e chuva, inclusivé, a ajudar a colocar o nível de resultados abaixo do esperado em algumas provas. Mas houve quem não se importasse com isso. E assim continuou o recital do corredor de 400m barreiras do Qatar, Abderrahman Samba.

Pouco dias depois de ter colocado o recorde asiático em 47,48s, no último dia de Maio, em Roma, Samba voltou a ganhar e outra vez com um tempo excepcional. Tal como em Itália, teve de novo no campeão mundial norueguês Karsten Warholm uma lebre involuntária, pois este partiu na pista sete e Samba na cinco, podendo tê-lo como referência adiante de si. Warholm voltou a fazer uma prova corajosa, forçando sempre, mas Samba nunca se deixou atrasar demasiado. E, na passagem da última barreira, tomou finalmente o comando, que manteve até à meta, usando uma frequência de passada nos metros finais totalmente invulgar, o que lhe valeu parar os cronómetros a 47,60s. Desta feita, Warholm (47,82s então) ficou bem mais longe do que em Roma, com 48,22s.

Na velocidade, a costa-marfinense Murielle Ahouré dominou mais uma vez o hectómetro, com 10,91s, mas teve forte luta por parte da britânica Dina Asher-Smith, que ao tardar mais um centésimo, apenas, bateu largamente o seu recorde nacional, colocado há cerca de três anos em 10,99s.

Nos 200m masculinos, o campeão mundial turco Ramil Guliyev continuou a mostrar subida de forma, como em Turku (Finlândia) há dois dias, e obteve claro triunfo com o seu primeiro resultado do ano abaixo dos 20 segundos (19,90s), quedando-se a dois centésimos do seu recorde pessoal e confirmando-se o homem a bater na distância para os Europeus de Berlim, em Agosto.

No início do meeting, a bielorrussa Tatyana Kholodovich, campeã europeia do dardo, despachou 67,47m, um novo recorde nacional e terceira melhor marca do ano, adiante da chinesa Lu Huihui (65,11m), que recentemente tinha batido o recorde asiático na Alemanha, com 67,69m.

Mas houve outros lançadores a brilharem. No peso, o neo-zelandês Tom Walsh, campeão mundial do ano passado, voltou a prevalecer no duelo de gigantes com o americano Ryan Crouser, campeão olímpico no Rio, com 22,29m contra 22,21m - e este promete ser um embate para gerar frutos ao longo da temporada.

Face a um fabuloso plantel no disco masculino, emergiu vitorioso o lituano Andrius Gudzius, com 69,04m, confirmando que para ele a barreira dos 70 metros estará a cair de madura.

Em novo encontro no salto em altura, o qatari Mutaz Barshim teve vantagem (2,36m contra 21,33m) face ao russo Danil Lysenko, que o havia vencido nos Mundiais de pista coberta, em Março. E a americana Sandi Morris continua em forma, dominando a vara feminina com 4,81m.

