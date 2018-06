Ricardo Sá Pinto, treinador que deixou o Standard de Liège no final da temporada, exclui a hipótese de suceder a Jorge Jesus no Sporting, alegando que não condições nem estabilidade para voltar ao clube.

“Como sabem a minha ligação ao Sporting é eterna. Para mim treinar o Sporting não é apenas trabalho, é mais do que isso, é uma grande responsabilidade emocional. Tudo o que conseguir no Sporting, seja sucesso ou insucesso, terá um impacto muito grande na minha vida pessoal e profissional. Nesta altura... Estou triste com o que se está a passar, não existe a estabilidade nem condições fundamentais para que volte ao Sporting. Com certeza que voltarei no futuro, mas nesta altura não", disse o treinador, citado pelo jornal O Jogo e numa altura em que a RTP avança que o Sporting já terá um princípio de acordo com Luiz Felipe Scolari, ex-seleccionador de Portugal.

“Cheguei ontem da Bélgica após uma época que correu de forma extraordinária e tendo decidido, por diversas razões, não continuar. O meu futuro? Em princípio não passará por Portugal, quase de certeza", acrescentou Sá Pinto.

Para o treinador, que já orientou o Sporting em 2012, falta “união e estabilidade” ao clube de Alvalade. “Tenho amigos, pessoas de quem gosto e considero, pessoas importantes, que estão divididas. O Sporting não é hoje um clube unido. Só todos juntos poderão fazer um Sporting forte”, acrescentou.

Depois da rescisão de contrato por mútuo acordo com Jorge Jesus, o Sporting procura um treinador para a nova temporada, numa altura de instabilidade no clube, com um conflito aberto entre órgãos sociais. A mesa da assembleia geral demissionária convocou para dia 23 deste mês uma reunião magna para destituir Bruno de Carvalho, mas o presidente do clube alega que esta MAG já não tem legitimidade. O conflito já chegou aos tribunais.

