Um pontapé indefensável de Marcus Rashford no primeiro tempo e um cabeceamento certeiro de Danny Welbeck, já perto do fim, deram nesta quinta-feira o triunfo à Inglaterra sobre a Costa Rica, no último particular da selecção dos “três leões”, antes da viagem para a Rússia.

Num jogo disputado em Leeds, no estádio Elland Road, a Inglaterra mostrou os seus atributos frente a uma Costa Rica (onde o sportinguista Bryan Ruiz não saiu do banco de suplentes) incapaz de contrariar a superioridade inglesa.

Rashford foi um dos melhores em campo, impressionando com a velocidade do seu futebol. Mas foi o seu pontapé, aos 13’, que fez levantar o estádio, tornando impotente o esforço de Keylor Navas em impedir a bola de entrar na sua baliza.

Gareth Southgate, seleccionador inglês, fez muitas mudanças na equipa em relação ao último jogo de preparação para o Mundial, disputado no sábado, com a Nigéria, e que os ingleses venceram por 2-1. Foram nada menos do que dez as alterações. O resultado foi um conjunto dominador, mas que criou poucas ocasiões claras de golo.

Tirando o golaço de Rashford, só um outro pontapé de Jordan Henderson, já no segundo tempo, obrigou Navas a uma defesa apertada e, pouco depois, Harry Maguire viu um cabeceamento seu ser cortado em cima da linha de golo por parte de Bryan Oviedo.

O golo da serenidade para os ingleses surgiu apenas no último quarto de hora do jogo, já com Welbeck em campo, que deu o melhor seguimento a um cruzamento de Dele Alli.

“Sinto-me bem em termos físicos nestes dias que antecedem o Mundial, mas ainda preciso de entrar mais vezes na grande área do adversário para ter ocasiões de golo. É bom estar neste grupo e ter sido escolhido para integrar a convocatória, mas o meu principal objective é estar na fase final do Mundial, jogar e dar um contributo decisivo para ajudar a equipa”, declarou no final do encontro o avançado de 20 anos que joga no Manchester United e que não tem a sua titularidade certa na prova que arranca dia 14, na Rússia.

Pior último ensaio teve a Islândia. A selecção que foi a equipa sensação do último Europeu, recebeu em Reykjavik o Gana, naquele que foi o primeiro embate da história entre as duas selecções e ficou-se pelo empate, depois de ter estado a vencer por 2-0. Foi o quarto jogo consecutivo sem vencer dos islandeses, que nem sequer aproveitaram a confusão que está instalada no futebol daquele país africano e que nesta quinta-feira viu o Governo dissolver a federação por suspeitas de corrupção.

