Depois de 1099 dias sem perder um set, a série vitoriosa de Rafael Nadal em Roland Garros terminou nesta quarta-feira. Ou seja, desde que perdeu nos quartos-de-final da edição de 2015, frente a Novak Djokovic, o actual número um do ranking manteve-se invencível. Mas Diego Schwartzman cometeu a proeza de ganhar o set inicial do duelo com Nadal e o recorde de Bjorn Borg (41 sets, entre 1979 e 1981) irá manter-se inatacável por mais uns anos – uma boa prenda para o sueco, que nesta quarta-feira cumpriu 62 anos.

Graças a 20 winners, Schwartzman (12.º ATP) venceu o set inicial, tornando-se um de apenas 10 tenistas a conseguir começar melhor o encontro que Nadal, em 86 encontros já disputados pelo maiorquino nos courts de terra batida parisienses. Após a conclusão da partida, Nadal pediu ao fisioterapeuta para ligar ambos os pulsos, mas ao fim de uma hora e 43 minutos, o encontro era suspenso, com Schwartzman a servir e a vencer, por 6-4, 3-2. Quase uma hora depois, ambos regressaram e Nadal, que procura este ano o 11.º título em Roland Garros, alinhou três jogos seguidos antes da paragem definitiva. Neste momento, Schwartzman já soma cinco breaks no serviço do espanhol, tantos quanto Nadal tinha cedido no conjunto das quatro eliminatórias anteriores. Recorde-se que o argentino, de 1,70m de altura, é o mais baixo quarto-finalista masculino em Roland Garros desde Harold Solomon, em 1980, mas vem de derrubar um dos mais altos tenistas do top, Kevin Anderson, com 2.03m.

No court Suzanne Lenglen, Marin Cilic (4.º) e Juan Martin del Potro (6.º) ainda estão a decidir o set inicial, com o tie-break a registar 5/5, na altura da interrupção.

Antes, ficaram conhecidas as outras duas semifinalistas do torneio feminino: Simona Halep, finalista em 2014 e 2017, e Garbiñe Muguruza, campeã em 2016. As duas vão amanhã decidir um lugar na final de sábado, com o prémio extra de a vencedora garantir o primeiro lugar do ranking na próxima segunda-feira.

No duelo com a ex-número um mundial Angelique Kerber (12.ª), a romena entrou mal e, com 13 erros não forçados, rapidamente se viu a perder por 0-4. Mas pouco a pouco, Halep foi conseguindo transformar a sua maior agressividade em pontos e jogos. Não a tempo de vencer o set inaugural – com muitos pontos longos e fisicamente desgastantes –, mas, ao fim de duas horas e 14 minutos, com mais argumentos para eliminar Kerber, por 6-7 (2/7), 6-3 e 6-2. O encontro ficou marcado por 29 break-points, tendo Halep sido a que mais aproveitou: oito contra quatro.

Depois de concluir o match-point, Halep colocou o dedo indicador na cabeça e olhou para o seu treinador, Darren Cahill. “Após perder aquele set, quando voltei, foi um pouco duro, mas mantive-me lá, focada, nunca desisti. Por isso, penso que foi por isso que venci hoje. A minha cabeça venceu o encontro”, frisou a líder do ranking WTA.

Já Garbiñe Muguruza (3.ª) garantiu a presença nas meias-finais ao dominar Maria Sharapova (30.ª), em somente 70 minutos: 6-2 e 6-1. A espanhola contou com a colaboração de Sharapova, que acumulou 27 erros não forçados, incluindo seis duplas-faltas. Nas cinco rondas já realizadas, Muguruza só cedeu, em média, quatro jogos por encontro; há dois anos, conquistou o título, cedendo 32 jogos.

