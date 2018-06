Se o Mundial de futebol que começa daqui a uma semana na Rússia replicasse o ranking da FIFA, então a Alemanha seria campeã mundial, após bater o Brasil na final. E Portugal seria o quarto classificado, atrás da Bélgica. Mas como o vencedor se vai decidir em campo, o máximo que se pode dizer é que a selecção de Fernando Santos chega à Rússia em quarto lugar do ranking, bem à frente da Espanha, que surge apenas em décimo.

Na última actualização do ranking da FIFA antes do Mundial, o top-10 manteve-se praticamente inalterado, destacando-se apenas a subida da Polónia para o oitavo lugar, por troca com a Espanha, que caiu duas posições.

Argentina (5.º), Suíça (6.º), França (7.º) e Chile (9.º) completam o leque dos dez primeiros, onde não estão alguns pesos-pesados europeus, como a Inglaterra (12.º) ou a Itália (19.º).

Olhando para os adversários de Portugal no Grupo B, além da Espanha, o Irão é 37.º (desceu uma posição) e Marrocos ocupa o 41.º posto (subiu um lugar).

O ranking da FIFA é elaborado tendo em conta os resultados das selecções nos últimos quatro anos, sendo que é concedido maior peso aos pontos conquistados nos últimos 12 meses.

A seguir a Brasil e Portugal, Cabo Verde (65.º) é o mais bem classificado entre os países lusófonos, seguindo-se Moçambique (114.º), Guiné-Bissau (121.º), Angola (137.º), São Tomé e Príncipe (186.º) e Timor-Leste (190.º).

Ranking da FIFA

Alemanha, 1558 pontos Brasil, 1431 Bélgica, 1298 Portugal, 1274 Argentina, 1241 Suíça, 1199 França, 1198 Polónia, 1183 Chile, 1135 Espanha, 1126

