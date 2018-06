O golfista português Pedro Figueiredo assumiu esta quinta-feira a liderança isolada do KPMG Trophy, prova pontuável para o Challenge Tour, a decorrer na cidade belga de Genappe, ao terminar a primeira volta com 63 pancadas.

Pedro Figueiredo fechou a volta inicial com oito pancadas abaixo do par, ao entregar um cartão com um eagle (duas pancadas abaixo do par), oito birdies (uma abaixo) e dois bogeys (uma acima).

Na tabela, o golfista luso segue com uma pancada de vantagem sobre um sexteto composto pelo inglês John Parry, o escocês David Law, o galês Stuart Manley, o alemão Alexander Knappe, o dinamarquês Mark Flindt Haastrup e o espanhol Carlos Del Moral.

Ao contrário de Pedro Figueiredo, Tiago Cruz, que fez 73 pancadas (duas acima do par), e Ricardo Santos, com 74 (três acima), estão nos últimos lugares, abaixo do “top 100”.

