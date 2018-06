O Marítimo anunciou esta quinta-feira a saída do treinador Daniel Ramos, ao fim de quase dois anos no clube madeirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa de futebol na última temporada.

"O Club Sport Marítimo da Madeira Futebol SAD informa que foi formalizada a cessação de contrato, de mútuo acordo, com o técnico Daniel Ramos, compromisso que terminava no final da próxima temporada, 2018/2019", publicou a equipa insular no seu site oficial.

No comunicado, fica ainda o desejo das "maiores felicidades" ao ex-técnico "no prosseguimento da sua carreira", que deve passar pelo Desp. Chaves, para substituir Luís Castro.

Daniel Ramos chegou ao Marítimo em Setembro de 2016, proveniente do Santa Clara, o que marcou a sua estreia no principal escalão do futebol português, para substituir o brasileiro Paulo César Gusmão, numa altura em que os insulares estavam em zona de despromoção.

Nessa época, acabou por levar a equipa ao sexto lugar, coroado com a nona qualificação da história do Marítimo para as competições europeias. Na última temporada, esteve novamente na luta por um lugar europeu, mas acabou por ficar na sétima posição.

O técnico, natural de Vila do Conde, acabou por deixar a sua marca no Marítimo, ao estabelecer vários recordes, com destaque para as 23 partidas consecutivas a pontuar em casa na I Liga, série que começou com a chegada de Daniel Ramos e que terminou a 3 de Janeiro de 2018.

Nota ainda para a maior série invencível dos insulares no campeonato, com 10 jogos seguidos sem perder, número conseguido entre Dezembro de 2016 e Março de 2017 e o melhor arranque de sempre do Marítimo na I Liga, na última época.

Já na terça-feira, o presidente Carlos Pereira havia admitido que Daniel Ramos tinha "pouca ou nenhuma vontade" em continuar no comando técnico da equipa insular e que já teria em mente o nome do substituto.

