O brasileiro Luiz Felipe Scolari rejeitou nesta quinta-feira uma proposta do Sporting para assumir o cargo de treinador do clube. A posição do ex-seleccionador de Portugal surgiu através da sua assessoria de imprensa.

Scolari era um dos nomes em cima da mesa para suceder a Jorge Jesus, que rescindiu com o Sporting e assinou contrato com o Al-Hilal, mas o brasileiro entendeu que este não é o timing adequado para regressar a Portugal: "Agradeci pela lembrança, mas neste momento não posso aceitar o convite", explicou.



Técnico SCOLARI esclarece neste momento

"Fui procurado por uma pessoa representando o Sporting para uma possível negociação. Agradeci pela lembrança, mas neste momento não posso aceitar o convite" pic.twitter.com/ozszM7KrAr — Fellegger Agencia (@FelleggerAgency) 7 de junho de 2018

