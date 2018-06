A Fiorentina anunciou há minutos, através do site oficial, que chegou a acordo com o Sporting para a transferência, a título definitivo, do lateral direito Bruno Gaspar. Os "leões" também já confirmaram o negócio, tendo o jogador assinado contrato até 2023.

Bruno Gaspar, defesa que fez a formação no Benfica, entre 2005 e 2012, ainda chegou a jogar pela equipa B dos "encarnados" durante duas temporadas, tendo posteriormente sido emprestado ao V. Guimarães, clube com o qual firmou um contrato definitivo em 2015.

Afirmando-se como titular indiscutível no minho, o lateral alentejano acabou por ser contratado pela Fiorentina, em 2017, por uma verba a rondar os quatro milhões de euros. Na Série A, Bruno Gaspar foi utilizado apenas em 11 jogos, sendo habitualmente suplente de Vincent Laurini.

Aos 25 anos, o lateral regressa a Portugal para representar um candidato ao título e, ao que tudo indica, para acautelar uma eventual saída do plantel do italiano Cristiano Piccini. O mais recente reforço dos "leões" fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

