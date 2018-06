O FC Porto oficializou esta quinta-feira a contratação do defesa brasileiro João Pedro, de 21 anos, que assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até Junho de 2023.

João Pedro pertencia aos quadros do Palmeiras, tendo actuado em 2018 pelo Bahia, por empréstimo. Vice-campeão mundial de Sub-20 em 2015, estreou-se no Palmeiras em 2014, com apenas 17 anos.

Em 2015, o lateral direito participou na conquista da Taça do Brasil, dando o contributo na vitória do Brasileirão, em 2016.

