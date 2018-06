Sem referir nomes, a Procuradoria Distrital de Lisboa (PGDL) confirmou nesta quinta-feira a detenção de mais quatro pessoas pelas agressões a jogadores e treinadores do Sporting na Academia de Alcochete. O ex-líder da claque Juve Leo Fernando Mendes é um dos quatro novos arguidos, que estão indiciados de vários crimes, incluindo sequestro e terrorismo.

“Foram detidos quatro novos suspeitos, entretanto constituídos arguidos, por existirem fortes indícios de comparticipação nos factos ocorridos no dia 15.05.2018 cerca das 17h, na Academia do Sporting Clube de Portugal (SCP), susceptíveis de integrar a prática dos crimes de introdução de lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coacção sobre funcionário e terrorismo", diz a nota emitida pela Procuradoria Distrital de Lisboa.

"Os quatro detidos serão presentes ao JIC [juiz de instrução criminal] do Barreiro para aplicação de medida de coacção adequada", diz ainda a nota da PGDL, referindo que "foram emitidos quatro mandados de busca domiciliária e uma não domiciliária".

A notícia das quatro detenções tinha sido avançada na quarta-feira à noite pela TSF, que referiu ainda que Nuno Torres, o proprietário do BMW que foi buscar Fernando Mendes à academia "leonina" no dia das agressões, também foi detido.

Estes quatro novos arguidos juntam-se aos 23 que foram detidos pela GNR no dia das agressões e que estão em prisão preventiva, depois de já terem sido ouvidos pelo juiz de instrução criminal. O juiz que presidiu os interrogatórios considerou que os agressores "sabiam que o grupo tinha como intenção a prática de actos violentos e agressivos", dado o planeamento do ataque.

Entre a lista de factos sustentados pelo despacho assinado pelo juiz estão a "marcação antecipada do encontro no parque de estacionamento de um supermercado, a circulação dos veículos em fila na direcção da academia, o estacionamento dos carros a um quilómetro de distância do portão de acesso ao recinto, a entrada na academia a correr, de cara tapada e em bando, e a utilização de artefactos pirotécnicos".

As agressões em Alcochete agudizaram a crise no Sporting, tendo mesmo estado na origem da rescisão de contrato de Rui Patrício, que, tal como Podence, alegou justa causa para se desvincular do clube de Alvalade.

