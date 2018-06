O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do ranking mundial, qualificou-se nesta quinta-feira pela 11.ª vez para as meias-finais de Roland Garros, primeiro torneio do Grand Slam, ao vencer o argentino Diego Schwartzman, 12.º do mundo.

Com 37 triunfos seguidos em sets em Paris, Nadal perdeu, ainda na quinta-feira, o primeiro parcial para o argentino, mas acabou por dar a volta ao marcador e vencer por 4-6, 6-3, 6-2, 6-2, em três horas e 42 minutos.

O maiorquino, que procura o 11.º título em Roland Garros, vai defrontar nas meias-finais o argentino Juan Martin del Potro, que venceu o croata Marin Cilic, por 7-6 (7-5), 5-7, 6-3, 7-5, em três horas e 50 minutos.

'Delpo' regressa nove anos depois às meias-finais de Roland Garros, tendo, em 2009, sido derrotado pelo suíço Roger Federer.

Nas meias-finais, o argentino vai encontrar Rafael Nadal, detentor do troféu, a quem ganhou em cinco dos 14 encontros, sendo derrotado nos dois encontros em terra batida.

