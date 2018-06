Os testes acabam esta noite e, quando a selecção portuguesa voltar a entrar em campo, no dia 15, será para cumprir a estreia no Campeonato do Mundo perante a Espanha. No derradeiro encontro de preparação para o Mundial 2018, a equipa orientada por Fernando Santos defronta a Argélia no Estádio da Luz (20h15, RTP1) – uma partida que o técnico aproveitará para limar arestas e eliminar algumas das “muitas dúvidas” que admitiu ainda ter. “Tenho 23 jogadores e confio totalmente neles. O jogo com a Espanha vem daqui a uma semana, vamos ver como correm os treinos. Não faria muito sentido estar a projectar um ‘onze’, porque há sempre imponderáveis”, sublinhou Fernando Santos.

Uma coisa, no entanto, é garantida: Cristiano Ronaldo, que na segunda-feira integrou pela primeira vez os trabalhos da selecção portuguesa (gozou um período de férias após disputar a final da Liga dos Campeões), será titular. “Vai entrar de princípio no jogo, seguramente. Em qualquer equipa o melhor jogador do mundo será sempre muito importante”, admitiu o técnico. E, assim, a despedida da equipa nacional coincidirá com a consagração daquele que já é o melhor marcador da história da selecção (81 golos) e também o futebolista que mais internacionalizações soma pela equipa nacional – com o encontro desta noite, atinge a marca simbólica das 150 partidas.

É um percurso iniciado há quase 15 anos, e que levou o madeirense a tornar-se um ícone da selecção portuguesa. Há muito que deixou para trás Luís Figo, o segundo mais internacional de sempre (127 jogos pela equipa nacional), e já faltou mais para dobrar a marca daquele que durante muito tempo foi o melhor marcador de Portugal (Pauleta, com 47 golos).

Cristiano Ronaldo já era o máximo goleador da selecção nacional quando Fernando Santos sucedeu a Paulo Bento no comando técnico da equipa portuguesa, mas a produção atacante do capitão disparou desde então. O madeirense apontou 31 golos nos 35 jogos em que foi utilizado pelo engenheiro, ostentando uma média de um golo a cada 97 minutos. Em comparação, Cristiano Ronaldo marcara 27 golos nos 38 jogos da “era” Paulo Bento, 21 golos em 58 jogos com Luiz Felipe Scolari, e dois golos em 18 jogos sob a orientação de Carlos Queiroz.

A segunda parte é o período em que Cristiano Ronaldo faz a maior parte dos seus golos pela selecção nacional, e ao longo deste percurso já marcou a 35 adversários distintos. Entre aqueles com maiores razões de queixa estão Andorra, Arménia, Letónia e Suécia, quatro equipas que já sofreram cinco golos do futebolista madeirense. Seguem-se Estónia, Holanda, Hungria e Ilhas Feroé, com quatro golos sofridos cada. A Argélia pode orgulhar-se de nunca ter sofrido golos de Cristiano Ronaldo, mas isso é porque não há histórico de encontros entre as duas selecções. Para além de completar as 150 internacionalizações, o capitão da equipa nacional tem esta noite a hipótese de acrescentar um 36.º nome à sua lista de “vítimas”.

Para Fernando Santos, a prioridade esta noite é “ver como as coisas estão”. “É importante dar ritmo competitivo e tirar conclusões do nosso comportamento. Observamos os nossos adversários com muito cuidado, mas temos de pensar na nossa forma de jogar. A Argélia tem jogadores que conhecemos bem, com muita qualidade técnica. O treinador conhece muito bem o futebol português, foi um dos melhores estrangeiros de sempre a actuar no futebol português, nunca ninguém vai esquecer aquele golo que ele marcou [pelo FC Porto na final da Taça dos Campeões Europeus, em 1987]”, concluiu Fernando Santos.

O seleccionador português referia-se a Rabah Madjer, que representou o FC Porto entre 1985 e 1991, e ficou imortalizado na história dos “dragões” com o golo de calcanhar marcado ao Bayern na final de Viena. “Estou muito satisfeito por regressar a Portugal, vivi aqui grandes momentos”, confessou o actual seleccionador da Argélia.

Os argelinos falharam a qualificação para o Mundial, mas Madjer quer deixar uma boa imagem no Estádio da Luz. “A equipa de Portugal é uma boa equipa, tem jogadores excelentes. Pode ir muito longe no Mundial”, notou, destacando Cristiano Ronaldo como a principal ameaça: “Vamos preparar um plano para tentar fechar os espaços aos jogadores de Portugal. Mas se os outros defesas não conseguem travar o Cristiano Ronaldo, não sei como nós o conseguiremos fazer. Vamos ter uma missão muito difícil face ao campeão da Europa.”

