O ensaio geral para o confronto com a Espanha foi convincente. Na despedida dos adeptos portugueses, antes de rumar à Rússia, a selecção cilindrou a Argélia, venceu por 3-0, num resultado que só pecou por escasso face ao festival de oportunidades perdidas. Fernando Santos tirou as dúvidas que ainda persistissem sobre a equipa que irá escalar em Sochi dentro de uma semana.

O seleccionador nacional nunca escondeu que é um homem supersticioso e a escolha do Estádio da Luz para o último jogo antes do arranque do Mundial não terá sido mera coincidência. Foi aqui, há oito anos, que a selecção, então orientada por Paulo Bento, defrontou e goleou a Espanha, por 4-0, num particular que foi também o penúltimo encontro entre as duas potencias ibéricas.

Positivo/Negativo Positivo Gonçalo Guedes Dois golos do ex-jogador do Benfica na casa que o viu nascer para o futebol. Pode ter convencido Fernando Santos a dar-lhe a titularidade frente à Espanha em detrimento do jovem André Silva.

Positivo Cristiano Ronaldo Chegou há apenas quatro dias, mas não parece ter estado de férias. Marcou um golo que acabou anulado por um fora-de-jogo duvidoso, falhou muitos outros e serviu Bruno Fernandes para o 2-0. É uma fonte de inspiração e a sua 150.ª internacionalização deixou água na boca para a Rússia. Negativo Madjer A antiga glória do FC Porto não está a ter uma vida fácil como seleccionador do seu país. Perdeu os últimos quatro particulares, o penúltimo dos quais contra Cabo Verde, em casa (2-3).

PUB

PUB

Uma partida que marcou a estreia de Rui Patrício na baliza portuguesa (frente à Argélia cumpriu a 69.ª internacionalização), tendo entrado então na segunda metade para render Eduardo. Na equipa inicial de 2010 estavam Pepe, Bruno Alves, João Moutinho e Cristiano Ronaldo. Todos voltaram a ser titulares esta quinta-feira. E já para não falar de Manuel Fernandes (convocado também para a Rússia) que entrou no decorrer da partida.

A apenas uma semana de voltar a enfrentar a formação espanhola, em Sochi, Portugal deixou uma boa imagem e o resultado poderia ter sido bem mais dilatado. Até porque a Argélia foi quase uma nulidade ofensiva, apesar da qualidade individual que tem no ataque, que não tem nenhuma correspondência defensiva.

Os primeiros 20’ foram de completa pressão e domínio da equipa da casa, com uma pronta reacção à perda de bola e vistosas combinações atacantes. O golo inaugural, aos 17’, foi um exemplo disso mesmo. Um passe longo de William para a cabeça de Bernardo Silva assistir Gonçalo Guedes à entrada da área. De primeira, o jogador do Valência (emprestado pelo PSG) rematou para as redes entre dois defesas.

Portugal foi perdendo alguma intensidade, aproveitando a Argélia para ter posse de bola, mas sem objectividade atacante. O único remate do primeiro tempo pertenceu a Brahimi, aos 42’. E não melhorou muito na segunda parte.

PUB

Mas cinco minutos antes do lance do jogador do FC Porto, já a selecção nacional tinha apontado o segundo em mais uma veloz combinação atacante: Raphaël Guerreiro lançou Cristiano Ronaldo na esquerda, o atacante do Real Madrid foi à linha cruzar para Bruno Fernandes marcar de cabeça. Foi o primeiro golo do médio ao serviço da selecção.

Fernando Santos queria um resultado ainda mais moralizador e não mexeu na equipa para o início da segunda metade. Os jogadores corresponderam aos desejos do seleccionador, voltaram a carregar no acelerador e o terceiro surgiu naturalmente, aos 55’. Mais uma vistosa combinação atacante, com Raphaël Guerreiro a cruzar na esquerda para uma entrada de rompante de Guedes, de cabeça, a bisar no encontro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O público no Estádio da Luz estava satisfeito, tal como o seleccionador que começou então a mexer e a dar oportunidade a alguns jogadores do banco. A tendência do encontro não mudou, assim como não se alterou a passividade argelina, a explicar muito a sua ausência da fase final do Mundial.

O quarto golo até surgiu aos 84’, apontado por João Mário (assistido por Bruno Fernandes), mas o VAR anulou o lance por Gonçalo Guedes ter dominado a bola com o braço no início da jogada. Foi o segundo que não valeu, depois de Ronaldo também ter marcado aquele que seria o primeiro da partida, anulado por um fora-de-jogo muito duvidoso.

Depois de dois empates no caminho para a Rússia, frente à Tunísia (2-2) e à Bélgica (0-0), surgiu finalmente um triunfo motivador. A fase experimental acabou e a contagem decrescente começou. Uma das poucas reservas de Fernando Santos para a partida contra a Espanha poderá passar pelo eixo defensivo: Bruno Alves ou José Fonte para acompanhar Pepe.

PUB