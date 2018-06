Uma praça em Benfica (Lisboa), do atelier José Adrião, e um pavilhão efémero no Parque de Serralves (Porto), do atelier depA são as distinções portuguesas nos prémios FAD de Arquitectura 2018, atribuídos esta quinta-feira à noite numa cerimónia em Barcelona, soube o PÚBLICO junto de um dos membros do júri. Os FAD (Fomento de las Artes y del Diseño) são considerados os mais importantes prémios dedicados à arquitectura ibérica.

A praça do Fonte Nova, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, ganhou na categoria Cidade e Paisagem, enquanto o pavilhão temporário instalado no lago do Parque de Serralves, por ocasião de uma exposição da Bienal de São Paulo, venceu na categoria de instalações efémeras, revelou ao PÚBLICO o arquitecto português Ricardo Carvalho.

Na categoria de arquitectura foi distinguido um projecto de habitação social para Formentera, nas Ihas Baleares (Espanha), que destaca uma iniciativa pública – um conjunto de 14 moradias em Sant Ferran, da autoria de Carles Oliver Barceló, Antonio Martín Procopio, Joaquín Moyá Costa, Alfonso Reina Ferragut e Maria Antònia Garcías Roig. O júri distinguiu estas moradias, promovidas pela administração pública Balear, como “um exemplo de boa prática arquitectónica que incorpora critérios de sustentabilidade de uma maneira natural para melhorar a habitabilidade dos espaços e a vida dos seus habitantes”.

O júri dos prémios FAD é constituído por Anna Bach (presidente), do atelier de Barcelona Anna & Eugeni Bach, por Ricardo Carvalho e ainda por Pau de Solà-Morales, Cristina Domínguez, Carmen Moreno e Susana Pavón. Foram apresentadas 392 obras a concurso, entre as quais 146 de arquitectura, 143 de interiorismo, 29 de cidade e paisagem e ainda 74 de intervenções efémeras.

O prémio atribuído ao atelier lisboeta José Adrião, segundo a acta dos finalistas, sublinha “a questão do espaço público e da representação democrática” como “uma dos mais complexas da sociedade ocidental”, acrescentando que aqui se trata da “reconversão de um antigo parque de estacionamento sob um viaduto numa praça”. Já o prémio atribuído aos arquitectos Carlos Azevedo, João Crisóstomo, Luís Sobral, do portuense atelier depA, destaca “a importância do tema do pavilhão na história da arquitectura”.

